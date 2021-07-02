إصابة سيدة في حريق منزلين بسوهاج

أُصيبت ربة منزل بحالة اختناق في حريق اندلع بمنزلين مكونين من 4 طوابق بقرية سفلاق، اليوم، وتم نقلها لمستشفى ساقلته المركزي، وتمكنت قوات الحماية المدينة من السيطرة علي النيران وإخمادها، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالواقعة، وانتقلت قوات الحماية المدنية، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في منزلين مكونين من 4 طوابق، وتمت السيطرة علي الحريق وإخماده ورجحت المعاينة أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي.

ونتج عن الواقعة إصابة أسماء عبد العظيم تمام، 32 سنة، ربة منزل، بحالة اختناق وحالتها العامة جيدة، وتم نقلها لمستشفي ساقلته المركزي، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض المنقولات المنزلية وكميات من الغلال ونفوق عدد من رؤوس الماشية والطيور، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.