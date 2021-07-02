خناقة بين نجل الحويني وسلفيين بسبب «صباح الخير».. تحية الكفار وأزهري يرد

«صباح الخير»، كلمة بسيطة يرددها المصريون صباح كل يوم، بابتسامة رقيقة في وجوه الآخرين، ولكن الكلمة أثارت جدلا بين السلفيين ونجل أبو إسحاق الحويني. وبدأت الواقعة عندما نشر هيثم، نجل الشيخ الحويني، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة ومكتوب عليها «صباح الخير»، إلا أنه فوجيء بهجوم كبير من السلفيين عليه.

نجل أبو إسحاق الحويني

ونشر هيثم الحويني، في الصباح، صورة، ووجه من خلالها تحية الصباح لمتابعيه، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «صباح الخير» مع صورة مكتوب فيها «سبحان الله»، ليلقى بعدها هجوما كبيرا من سلفيين يتابعونه على صفحته، مؤكدين أن الكثير من المشايخ حرموا كلمة صباح الخير.

وتعرض نجل الحويني للهجوم، من قبل متابعين له على السوشيال ميديا، حيث كتب حساب يدعى «القط»: «يقال أنّ صباح الخير قيلت من الكفار يوم وفاة رسولنا الكريم صل الله عليه وسلم»، فيما أكد على كلامه حساب آخر مضيفًا: «يا شيخ سمعنا من مشايخ كذلك أنّ صباح الخير ومساء الخير اخترعها اليهود في يوم وفاة سيدنا رسول الله لذلك قالوا نقول الله يصبحكن بالخير».

صباح الخير تسبب أزمة لابن الحويني

واستمر الهجوم على بن الحويني من قبل عدد كبير من أتباعه السلفيين، حيث قال له حساب يدعى «عبدالله بن عبد الرحمن»: «دعك من صباح الخير تحية الكفار، تحية المسلمين السلام»، ليرد عليه هيثم الحويني: «دعك من الإنكار في المباحات».

ورد نجل الحويني، على متابع آخر: «لا يصح أنّ نحمل الناس على ما نحب وما نكره، فما هو مستنكر عندك قد يكون مستحسن عن كل غيرك»، كما أكد هيثم الحويني في رده على كل من حرم قول «صباح الخير» من أتباعه على صفحته في السوشيال ميديا، بأن هذا الكلام «غير صحيح».

حكم قول صباح الخير في الإسلام

في المقابل، أوضح الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشريف، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، جواز استخدام أي أنواع من التحية بين الناس، طالما كان الكلام طيبا، قائلًا: «التحية في الإسلام ليست محددة، وأنّ الله عز وجل قال في كتابه الكريم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.

وأكد الجندي، أنّ كل عبارات ووسائل التحية التي يستخدمها ويعبر بها الإنسان عن محبته وسماحته وصداقته للآخر جائزة بما فيها صباح الخير، لافتًا إلى أنّ مشكلة أغلب الناس أنهم يقرؤون القرآن الكريم ولا يتدبرون معانيه، وتابع: «هؤلاء لا يفقهون شيئا عن الدين ولا سمو الاسلام، ومش فاضيين الا للخناقات التافهة والكلام المبتذل».