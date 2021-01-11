خالد الجندي: سأكف عن مهاجمة الحويني لو دعا للجيش والرئيس

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن بعض الشيوخ يتبعون نظرية الإطار، بمعني «لما تخش عند واحد يسألك تشرب شاي ولا قهوة، فخلاص كدا هو ما خلكيش تحلم غير يا بشاي أو قهوة»، فهذا هو الإطار الذي يجب ان تفكر به فقط، «وهما شايفين أن الرجل الدين لازم يبقى في إطار وزي معين، والزي له كهنوت، وهذا الكهنوت لابد أن يطاع».

وأضاف: «يريدون إجبارنا على السمع والطاعة، وفقا لسياسة القطيع التي تحركهم، وتحكم هذا الفكر الذي لا ينتمي للوطن، وسأكف عنهم في حالة واحدة وأعلنها الآن، إن الحويني والعدوي يدعو للرئيس عبدالفتاح السيسي على الهواء مباشرة، ويدعوا للجيش المصري».

وتابع خلال مداخلة هاتفية اليوم الأحد، مع برنامج «رأي عام»، المذاع على شاشة «TeN»، ومن تقديم الإعلامي عمرو عبدالحميد: «يجب أن ينتبه الجميع أني أنا من يطاردهم، وليسوا هما من يطاردونني، لأنهم (هجاصين)، وهؤلاء ربوا أتباعهم على الكذب، فالإخوان الإرهابيون تربوا على الكذب وتغيير الحقائق، وتزييف الوقائع والتشهير، وعلى أساليب ملتوية».