الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء من 26 يونيو حتى 2 يوليو2021 (إنفو جراف)

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا شمل إنفوجرافات، سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، خلال الفترة من 26 يونيو حتى 2 يوليو 2021، وتضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلًا عن الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الأنشطة التي أجراها.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قرارًا بأن يكون يوم الخميس 1 يوليو 2021، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، مع استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها؛ بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بدلًا من يوم الأربعاء 30 من شهر يونيو 2021.

هذا بالإضافة إلى الموافقة على مشروعي قرار بشأن الاتفاقيتين الموقعتين بين الحكومتين المصرية والألمانية في القاهرة بتاريخ 20 مايو 2021، الأولى تخص التعاون المالي لعام 2019، والثانية تتعلق بالتعاون الفني لعام 2019، فضلًا عن الموافقة على تعديل مسار إقامة معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» بحيث تكون إقامة المعرض في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس، في الفترة من 20/11/2021 وحتى 23/5/2022، ومتحف «دي يونج» بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الفترة من 20/8/2022 وحتى 22/1/2023، وقاعة «لافيليت» بباريس في الفترة من 1/4/2023 وحتى 17/9/2023، والمتحف الأسترالي بمدينة سيدني، في الفترة من 25/11/2023 وحتى 19/5/2024.

وتضمنت القرارات أيضًا الموافقة على طلب سفر إحدى القطع الأثرية للعرض في الجناح المصري بمعرض «إكسبو دبي 2020»، حيث تم اختيار أحد التوابيت المكتشفة حديثًا «بدون مومياء» بسقارة لعرضها بالجناح المصري في المعرض، بالإضافة إلى الموافقة على طلب محافظة القاهرة بالتصرف بالبيع لقطعة أرض بمساحة 3230.29، بالمنطقة الصناعية بالحي السادس في مدينة نصر، والتي تشغلها شركة الشرق الأوسط لصناعة الزجاج، في ضوء مدى أهمية هذه الأرض بالنسبة للشركة، لتشجيع الاستثمار ودعم أنشطة الصناعة لتحفيز الاقتصاد.

وشملت القرارات، الموافقة على طلب شراء أجهزة معملية لزوم أعمال الأبحاث الخاصة بمشروع التميز للبنوك الحيوية والحلول الجينية والمعلوماتية للأورام، بكلية الطب بجامعة عين شمس، عن طريق الاستيراد من الخارج، في حدود خمسة ملايين جنيه، بالإضافة إلى الموافقة على طلب قيام كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس، بشراء مشتملات «Wave Guard Original Caps» لزوم جهاز رسم المخ «EEGO Sport»، عن طريق الاستيراد من الخارج بما يعادل مبلغ 100 ألف جنيه تقريبًا، لعمل أبحاث علمية بالمشاركة مع قسم الأعصاب بكلية الطب بالجامعة، ما يعود بالفائدة على ذوي الاحتياجات الخاصة، وبالإضافة إلى ما سبق، تضمنت القرارات أيضًا الموافقة على طلب وزارة النقل بشأن قيام الهيئة القومية للأنفاق بإسناد أعمال التغذية الكهربائية لمشروعي خطي المونوريل «العاصمة الإدارية - 6 أكتوبر»، إلى الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، لتغذية الخطين.

والموافقة على طلب استصدار ترخيص البناء لمبنى محطة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة سيدي عبدالقادر في محافظة الإسكندرية، بعد التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى، كونه مشروعًا خدميًا يفيد المواطنين، فضلًا عن الموافقة على تخفيض الرسوم المقترح تحصيلها من المسافرين الراغبين في استخراج شهادات معتمدة تثبت تلقيهم الجرعات اللازمة من لقاح فيروس كورونا، لتكون بمقابل مادي 100 جنيه للمصريين و10 دولارات لغير المصريين.

والموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية، والبولندية، بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، بما يستهدف تيسير دخول وخروج سفر مواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية السارية، وفقًا للقوانين المطبقة في البلدين.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لبحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة الطبية في مختلف المحافظات، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة جهود توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، ومستجدات تصنيع اللقاحات محليًا، بحضور وزيرة الصحة والسكان، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية.

وتضمنت الاجتماعات أيضًا، وفقًا لما أبرزه التقرير، حيث عقد «مدبولي» اجتماعا لاستعراض مقترحات البرنامج القومي لتعميق الإنتاج المحلي، بحضور وزيرة التجارة والصناعة، ونائب رئيس بنك مصر، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة الخطوات التنفيذية للبدء في إنشاء المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة في الإسكندرية، بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والمالية، ورئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، ومسؤولي وزارة المالية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقًا للتقرير، الاجتماع الأسبوعي، حيث تم استعراض عدد من ملفات العمل المهمة، مثل الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العراق، وآخر المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.

وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا مع وزير السياحة والآثار، لمناقشة واستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة، مثل حركة السياحة الوافدة، والاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر، بالإضافة إلى عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لمناقشة سبل جذب سياحة اليخوت، في ظل توجيهات الرئيس السيسي بوضع خطة استراتيجية لتعظيم سياحة اليخوت في مصر، بحضور وزراء السياحة والآثار، والمالية، والنقل، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

وشملت الأنشطة، التي أجراها «مدبولي»، إرسال برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول الذكرى الثامنة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، وعبر رئيس الوزراء، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية، مقرونة بأطيب التمنيات للرئيس السيسي، بالتوفيق والسداد دومًا لما فيه خير مصر وشعبها الأصيل.

وشملت الأنشطة أيضًا، تفقد رئيس الوزراء أعمال الإزالات بمنطقة «بطن البقرة» بالفسطاط بحي مصر القديمة تمهيدًا لتطويرها، برفقة وزيري التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة، ونائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والرئيس التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى تفقد أعمال تطوير مجمع محاكم مصر الجديدة، وأثنى على الجهود المبذولة لرفع كفاءة مقار وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات، برفقة وزير العدل، ومحافظ القاهرة، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة، ورؤساء المحاكم.

وافتتح رئيس مجلس الوزراء فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت شعار «في القراءة حياة»، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021، برفقة وزيرة الثقافة، ورئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب.