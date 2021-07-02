السياحة الثقافية: ارتفاع درجات الحرارة تهبط بإشغال فنادق الأقصر لـ5%

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن نسب الإشغال حاليا بفنادق الأقصر وأسوان العائمة والثابتة أقل من 5%، مرجعا ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة بالصعيد، التي بلغت أكثر من 50 درجة، فضلا عن تراجع معدلات الحركة السياحية الوافدة للمدن السياحية بالصعيد خلال الفترة الحالية، علاوة عن عدم إقبال المصريين على زيارة الأقصر وأسوان خلال فصل الصيف.

الرحلات اليومية من الغردقة للأقصر

وأضاف لـ«الوطن» أنه يوجد أعداد من السياح يزورون الأقصر قادمين من الغردقة عبر الرحلات البرية اليومية، إلا أنهم لا يقيمون بالفنادق، حيث يعودون إلى فنادقهم بالغردقة بعد انتهاء برنامج زيارتهم اليومي، الذي يشمل زيارة العديد من الأماكن الأثرية والثقافية بالأقصر، موضحا أنه من المنتظر أن تبدأ إسبانيا تسيير رحلات إلى الأقصر نهاية الشهر الجاري أو أول شهر أغسطس المقبل بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، لافتا إلى أن عودة الرحلات الإسبانية قد يتبعها عودة رحلات من العديد من دول أوربا ودول جنوب شرق آسيا وأمريكا، مشيرا إلى أن ذروة الحركة السياحية التي ستستقبلها الأقصر ستكون خلال الربع الأخير من العام الجاري.

وكان محمد عزت، أمين صندوق لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أكد في تصريح سابق لـ«الوطن» أن نسب الإشغال بفنادق الـ 3 و4 نجوم بالإسكندرية، بلغت خلال الأسبوع الجاري، أكثر من 95%، فيما بلغت نسب إشغال الفنادق فئة الـ 5 نجوم بعروس البحر المتوسط نحو 75% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة بـ 50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، مضيفا أن أكثر من 90% من الموجودين حاليا بفنادق الإسكندرية من المصريين، مشيرا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري رفع من نسب إقبال المواطنين على السفر لقضاء بضعة أيام بالإسكندرية هربا من الجو الحار.