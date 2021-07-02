تسويق السياحة: طريق الكباش يزيد أعداد السياح الوافدين للأقصر 30%

كشف محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر، عن الانتهاء من إنشاء طريق الكباش الجديد بالأقصر، موضحا أنه بعد افتتاح هذا الطريق بشكل رسمى ستتحول كامل مدينة الأقصر إلى متحف مفتوح، حيث أن هذا الطريق سيرفع الحركة السياحية الوافدة إلى مدن الصعيد السياحية بنحو 30% بعد عودة السياحة لمعدلاتها لما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

برامج سياحية جديدة

وأشار عثمان فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هذا الطريق سيرفع من نسب اقبال السياح الأجانب الوافدين لزيارة المدن الأثرية والثقافية، كما أنه يرفع من متوسط إقامة السياح ليومين إضافيين، لافتا إلى أن هناك برامج سياحية سيتم تدشينها فور افتتاح الكباش، وأنه ستقام عدة عروض فنية وفلكلورية على جانبى الطريق ما بين معبد الكرنك ومتحف الأقصر، قائلا: ««الطريق سيكون مفتوحا أمام السياح لزيارته ليلا أو نهارا».

محور قوص البحر الأحمر

ولفت إلى أن مشروعات البنية التحتية التى تقوم بها الدولة فى الصعيد ستسهم فى زيادة الحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن افتتاح محور قوص البحر الأحمر سيوفر ساعة ونصف فى مسافة الطريق من القاهرة للأقصر ما يرفع أعداد الرحلات البرية اليومية للسياح ما بين العاصمة والأقصر وأسوان.

وأوضح عثمان أن القطاع السياحى بالصعيد ينتظر وصول رحلات سياحية من إسبانيا نهاية الشهر الجارى أو بداية شهر أغسطس المقبل، مشيرا إلى أن عودة الرحلات الإسبانية للأقصر سيتبعها عودة الرحلات من العديد من الدول الأوربية فضلا عن دول جنوب شرق أسيا وأمريكا.

وأكد أن الانتهاء من تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحى المصرى بالأمصال المضادة لفيروس كورونا سيكون له بالغ الآثر فى ارتفاع نسب الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال الشهور المقبلة خاصة وأن العديد من دول العالم اشترطت للسماح لسائحها بالسفر أن تكون الدول المسافرين إليها قد تم تطعيم أعداد كبيرة منها باللقاح.