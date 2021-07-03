أسعار الدواجن اليوم السبت 3-7-2021 في مصر

يهتم الكثيرون يوميا بمتابعة أسعار الدواجن للرغبة في الحصول على العناصر العذائية الطبيعية من البروتين الموجود في لحوم الدجاج. وترصد «الوطن»، في ضوء الخدمات اليومية التي نقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم السبت الموافق 3 يوليو، بالأسواق المصرية.

أسعار الدواجن اليوم

قال عبدالعزيز سيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات لـ«الوطن» إن سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة تراوح بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا.

وأضاف أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي، سجل نحو 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا، وبلغ سعر الكتكوت الساسو نحو 38 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

ووصل سعر كرتونة البيض بالمزرعة إلى 42 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، وفقا لتصريحات عبدالعزيز سيد.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

وفي السطور التالية نستعرض أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية وعددا من المحلات التجارية، والتي جاءت كالتالي:

- سجل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الصدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

- وصل سعر الفرخة البلدي اليوم نحو 60 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص عند 42 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- استقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- وصل سعر الفرخة الكاملة إلى 46 جنيهًا.

- جاء سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل 55 جنيهًا.

- وصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو جرام من أجنحة الفراخ الفريش نحو 24 جنيهًا.

- بلغ سعر الكيلو جرام من الوراك نحو 36 جنيهًا.

- بلغ سعر الأرانب الفريش نحو 85 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو جرام من صدور البط نحو 43 جنيهًا.