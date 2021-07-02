أسعار الدواجن اليوم الجمعة 2-7-2021 في مصر: البلدي بـ45 جنيها

توافر البروتين على الموائد يدفع السيدات ومحلات الطعام لمتابعة أسعار الدواجن يوميا للرغبة في الحصول على العناصر العذائية الطبيعية كالبروتين الموجود في لحوم الدجاج، وفي هذا الصدد ترصد الوطن، في ضوء الخدمات اليومية التي نقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الجمعة الموافق 2 يوليو، بالأسواق المصرية، وفقا لما قاله عبدالعزيز سيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أسعار الدواجن اليوم

«سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة استقر عند سعر يتراوح بين 27 و28 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر بين 31.5 و32 جنيهًا»، وفقا لرئيس الغرفة.

أما عن سعر الدواجن البلدي، فأوضح «عبدالعزيز»، أن سعر الكيلو منها سجل نحو 38 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك في الأسواق بسعر يتراوح بين 44 إلى 45 جنيهًا، بينما البانية وصل إلى 75 جنيها، والساسو لـ38 جنيهًا، والأوراك 33 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

وعم سعر كرتونة البيض بالمزرعة فسجلت نحو 42 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، حسب الغرفة.

أسعار الدواجن في السوق المحلية

ورصدت «الوطن»، كذلك أسعار الدواجن ومشتقاتها في السوق المحلية وعددا من المحلات التجارية، فسجلت كالآتي:

- سجل سعر كيلو كبد الدجاج اليوم نحو 49 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من صدور بالعظم حوالي 46 جنيها.

- وجاء سعر الفرخة البلدي اليوم إلى 60 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الكبد والقوانص إلى 42 جنيهًا.

- وتراوح سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء بين 30 إلى 32 جنيهًا.

- وسجل سعر الكيلو جرام من الدبابيس نحو 51 جنيهًا.

- وبلغ سعر كيلو البانيه نحو 81 جنيهًا.

- واستقر سعر الكيلو جرام من الشيش طاووك فريش عند 69 جنيهًا.

- وجاء سعر الكيلو جرام شيش طاووك متبل عند 55 جنيهًا.

- وبلغ سعر الفرخة الكاملة نحو 46 جنيهًا.

- ووصل سعر الكيلو جرام من البط اليوم إلى 43 جنيهًا.

- وبلغ سعر الكيلو جرام من الوراك نحو 36 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو جرام من أجنحة فراخ فريش إلى 24 جنيهًا.

- وجاء سعر أرانب فريش 85 جنيهًا.

- وأخيرا بلغ سعر الكيلو جرام من صدور البط حوالي 43 جنيهًا.