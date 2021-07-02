طفل ينهي حياة زميله بـ«رقبة إزازة» في المقطم بسبب مشادة كلامية

أنهى طفل حياة زميله مستخدمًا «رقبة زجاجة» بسبب مشادة كلامية وقعت بينهما، وذلك في دائرة قسم شرطة المقطم، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي انتدبت الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها وضبط الجاني.

بداية الواقعة

بدأت الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة المقطم إخطاراً من مستشفى البنك الأهلي، يفيد بوفاة طفل متأثراً بإصابته بطعن برقبة زجاجة، وبالانتقال تبين وجود جثة «محمود.ف»، 14 سنة، داخل قسم الطوارئ بالمستشفى، وبالفحص تبين إصابة المجني عليه في البطن، وكشفت التحريات عن أن المجني عليه دخل في مشادة كلامية مع أحد زملائه بالمنطقة، فضرب المتهم المجني عليه برقبة زجاجة في البطن، ونقل الأهالي المصاب إلى المستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة داخل قسم الطوارئ، متأثراً بإصابته.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أيّدها، وأضاف أنه اختلف مع المجني عليه، ودخل معه في مشادة كلامية تطورت إلى تسديده طعنة بزجاجة «حاجة ساقعة» للمتهم، فأصابته بجرح نافذ في البطن، وجرى نقله إلى المستشفى، وتوفي متأثراً بإصابته، وجرى تحرير محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة.