جن وآثار وتلبيس التهمة لطفلة.. تفاصيل جديدة في قتل رضيع بلبيس

«حرقوا قلبنا على الطفل عشان يقدموه للجن».. بهذه الكلمات اتهمت أسرة الطفل «عوض مختار»، جيرانها، أمام النيابة العامة، بقتل طفلها البالغ من العمر عامين ونصف، في قرية بساتين الإسماعيلية بمركز بلبيس، التابع لمحافظة الشرقية.

العثور على جثة الطفل مقتولًا على سطح عمارة

أيام ثقال عاشتها أسرة «عوض» في البحث عنه؛ بعدما خرج للهو مع أبناء الجيران؛ ولكنه لم يعد إلى المنزل كعادته؛ وبعد رحلة بحث طويلة كانت الطامة الكبرى؛ فعثر الأهالي على جثة الطفل أعلى عمارة مجاورة للمنزل.

ومن جانبها، تنتظر النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بتشريح جثة الطفل؛ لاستكمال التحقيقات في الواقعة، خاصة بعد تعدد الروايات حول مقتل الطفل.

فقبل أيام تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء أيمن مطر، حكمدار المديرية لقطاعي الجنوب والعاشر، بورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس بمقتل طفل والعثور على جثته أعلى سطح عمارة مجاورة لمنزله، واتهام أسرته لـ«عبد الفتاح. أ» 65 عاما، وزوجته «عزيزة. ع»، 42 عامًا، وابنه «محمد»، 37 عامًا، ونجله «عبد الظاهر»، وابنته «ياسمين»، 11 عامًا، بارتكاب الواقعة.

اعتراف الطفلة «ياسمين» بقتل عوض

وباستدعاء النيابة للطفلة «ياسمين»، اعترفت بقتل «عوض» بالخطأ خلال لهوهما، عند وضعها أغطية وملابس وقيامها بالقفز فوقه عدة مرات.

حبس الأسرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات

وسلمت النيابة الطفلة إلى عمها، وأمرت بحبس والدها ووالدتها وشقيقيها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وبعرضهم على القاضي الجزئي بمحكمة بلبيس الجزئية، أصدر قرارًا بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاتهام الموجه لهم بقتل الطفل عمدًا لتقديمه قربانًا للجن خلال تنقيبهم عن الآثار.