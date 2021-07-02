دعاء الامتحانات مكتوب.. 20 نصا لتسهيل الامتحان وزيادة القدرة على الحفظ

مع بدء موسم الامتحانات، خاصة امتحانات الثانوية العامة، يتصدر محركات البحث على شبكة الإنترنت «دعاء الامتحانات مكتوب»، من أجل تسهيل الامتحان وزيادة قدرة الحفظ لدى الطلاب. وفي العموم الدعاء من الأمور المستحبة في الإسلام بعد الأخذ بالأسباب والاستعداد المناسب للامتحان، ومن أسباب قبول الدعاء، اليقين بقبوله واستجابة الله ـ عز وجل ـ له، بحسب حديث رسول الله ـ صلّ الله عليه وسلم: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة».

20 نصًا مكتوب لـ«دعاء الامتحانات"

وتورد "الوطن"، في السطور التالية، 20 نصًا مكتوب لـ"دعاء الامتحانات"، يستحب الدعاء بها من قبل الطلاب وخاصة في ساعات الليل، ومن بين ادعية الامتحانات، ما يقال ليلة الامتحان، وما يقال يوم الامتحان طلباً للتسهيل والتّيسير، وما يقال أثناء دخول لجنة الامتحانات، وما يقال أثناء استلام ورقة اسئلة الامتحانات، وما يقال عند نسيان المعلومات، وما يقال عند تسليم ورقة الإجابة في الامتحانات.

دعاء الامتحان مكتوب

وحول دعاء الامتحان ذكر الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لم يرد في السنة ولا عن أحد من سلف الأمة دعاء الامتحانات، ولكن لا حرج في الدعاء بأي دعوة لقضاء الحوائج من أمور الدنيا، فالله تعالى أمر بالدعاء ووعد بالإجابة، وكل أمر أراد العبد تيسيره فعليه أن يتوجه إلى الله بالدعاء وليخلص في ذلك.

ومن بين تلك الأدعية المستحبة:

1. اللهم يا ملاذ الخائفين، ويا مجيب السائلين، ويا غياث المستغيثين، إنّي أتوجّه إليك بهذه الساعة من الليل أنْ تجعل صباحها توفيقاً وتيسيراً، ولطفاً وتسهيلاً. اللهم اجعل عاقبة أمري في الامتحان نوراً وسروراً، وبهجة وحبوراً.

2. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، وصفاتك العليا، وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دُعيت به أجبت، أن تُيسّر لي أمري، وتُسهّل لي دربي، وتقضي لي حاجتي.

3. اللهم إنك تعلم أنني مُقبلٌ على امتحانٍ ثقيلٍ، فخفّف عنّي حِمله، وأعنّي على أدائه، واجعله هيّناً ليّناً كما أرجو وأُحبّ.

4. اللهم إنّي أستودعك ما درست وما حفظت وما فهمت، فألهمني السّداد في الإجابة، والتوفيق في الامتحان.

5. رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. اللهمّ إنّي أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزِلّ أو أُزَلّ، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل عليّ اللهم إنّه لا حول لي ولا قوة إلا بك؛ فخذ بيدي يا ربّ العالمين، ووفقني، واهدني، وتولّني يا أكرم الأكرمين.

6. اللهم إني أعوذ بك من شتات القلب، وسوء المنقلب، وشرود الذّهن، وغياب الحفظ والعلم.

7. اللهم احفظ في ذهني وقلبي وعقلي ما درست وحفظت، ولا تجعل تعبي وسهري هباءً منثوراً يا رب العالمين.

8. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهن، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وحسّن أخلاقنا بالحلم، وافتح علينا أبواب جودك وخزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.

9. اللهمّ الطف بنا في تيسير كل أمر عسير، فإنّ العسير عليك يسير يا رب العالمين، نسألك التيسير والمعافاة في الدنيا والآخرة.

10. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي. اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ. اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل لي فيه الخير، إنك على كل شي قدير.

11. اللهم إني أسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين، والملائكة المقربين.

12. اللهم أجب دعائي، ونوّلني مرادي، وأبهج قلبي بنتيجتي في الامتحان يا رب العالمين.

13. اللهم أخذت بأسباب النّجاح؛ فدرست واجتهدت، وقدّمت ما استطعت، ووكلت أمري إليك، فلا تردّني خائباً، ولا من فضلك محروماً.

14. اللهم يا معلّم موسى علّمني، ويا مفهم سليمان فهّمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب.

15. اللهم افتح عليَّ فتوح عبادك العارفين، اللهم انقلني من حولي وقوتي وحفظي إلى حولك وقوتك وحفظك، اللهم اجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً.

16. اللهمّ أكرمني بجودة الحفظ وسرعة الفهم وثبات العقل والذهن والذاكرة بحق قولك: (الرَّحْمَـنُ، عَلَّمَ الْقُرْآنَ، خَلَقَ الْإِنسَانَ، عَلَّمَهُ الْبَيَانَ، الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ) وبحق قولك (إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ) وبحق (اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) وبحق (سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنسَى، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى) وبحق (فَفَهَّمناها سُلَيمانَ وَكُلًّا آتَينا حُكمًا وَعِلمًا).

17. اللهم ارزقني قوة الحفظ، وسرعة الفهم، وصفاء الذهن، اللهم ألهمني الصواب في الجواب، وبلغني أعلى المراتب في الدين والدنيا والآخرة، وحفظني وأصلحني وأصلح بي الأمة.

18. اللهم أسألك أن تيسر لي هذا الامتحان، وتجعل الخيرة فيه إنك على كل شي قدير، اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشك، ومنتهى الرحمة من كتابك، واسمك الأعظم وكلماتك، أن تفتح عليّ فتوح العارفين.

19. اللهم إني استودعتك ما علمتني إياه فرده إلي حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض.

20. اللهم أعني على الدراسة ولا تجعل قلبي يمل منها وكن معي في كل لحظة ووفقني لما تحب وترضى، اللهم لا تجعل الدرجات أكبر همي ومبلغ علمي وراضني بما قضيت لي.