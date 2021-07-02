«التعليم» تشارك في معرض الكتاب بخدمات تعريفية وتوعوية

خدمات تعريفية وتوعوية، تقدمها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لأولياء الأمور والطلاب، من خلال تواجدها في جناح خاص بها في معرض القاهرة للكتاب، في الدورة الـ52 منه؛ للتوعية بشأن نظام التعليم الجديد، والفرق بينه وبين القديم، وأهمية بنك المعرفة، والمنصات والقنوات التعليمية.

ويوضح مسؤولو جناح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في معرض الكتاب، لـ«الوطن» دورهم في هذه الدورة الـ52 من المعرض.

تواصل «التعليم» مع الطلاب والأهالي في معرض الكتاب

«لغة تواصل بشكل مباشر مع الطلاب وأولياء الأمور»، هكذا عبرت «منى» مسؤولة جناح وزارة التربية والتعليم بمعرض الكتاب، عن دورهم في المعرض، مضيفة أن التواصل المباشر بينهم وبين الطلاب يساعدهم على تقديم الخدمات التوعوية والتعريفية لهم، سواء عن المنصات التعليمية، منها «حصص مصر، مدرستنا، إدارة التعلم»، أو بنك المعرفة، ومحتوياته، وكيفية التسجيل عليه، ومناهج «التابلت» بعد التطوير، وذلك عبر شاشات العرض المتواجدة في الجناح؛ لتسهيل الفهم على الطلاب وأولياء الأمور.

خبير مناهج: هدفنا تعريف الأهالي والطلاب بفلسفة النظام الجديد

ومن جانبه، قال الدكتور وصفي حكيم، خبير المناهج بمركز تطوير المناهج، المتواجد في جناح وزارة التربية والتعليم، إن نوعية الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال تواجدها في المعرض، أغلبها توعوية بالمناهج الحديثة، وتعريف الطلاب وأولياء الأمور بفلسفة منظومة التعليم الجديدة، التي بدأت منذ نهاية عام 2016، أول 2017، مضيفًا أن الهدف منها خلق خريج يعتمد على الإبداع، والتفكير الناقد، وحل المشكلات، ممحب لوطنه ولقيمة العمل، ومعتز بتقاليده.

وصفي: نبرز الفروقات بين النظام الجديد والقديم

تعريف أولياء الأمور والطلاب بـ14 مهارة يجب توافرها في الخريج، هو جزء ضمن ما يقدمه جناح وزارة التعليم في معرض الكتاب، بحسب حديث «حكيم»، مضيفًا أن هذا ما تم تطبيقه بالفعل حتى الصف الرابع الابتدائي، مع الاستمرارية في الوصول للمرحلة الثانوية، فضلا عن تعريف أولياء الأمور والطلاب بالفروقات بين نظامي التعليم الجديد والقديم.

أبو اليزيد: نصحح المفاهيم المغلوطة

بينما التعليم الفني، تحدث عنه مصطفى أبو اليزيد، موضحًا أن تواجدهم في معرض الكتاب؛ لتعريف الأسر والطلاب بآخر المستجدات التي وصلت لها الوزارة، في مجالات التكنولوجية والرقمنة، والقنوات الجديدة المستحدثة على نايل سات، ومنظومة التعليم الفني الجديدة، والمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وعددهم 21 مدرسة، فضلا عن تصحيح المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.