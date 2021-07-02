علم مصر على البرلمان الكندي ضمن فعاليات «شهر الحضارة والتراث»

أوضحت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أنه للعام الثالث على التوالي تشهد مدينة أونتاريو الكندية رفع العلم المصري على مبنى البرلمان، وهو الأمر الذي حدث لأول مرة في يوليو 2019، بجهود الهيئة الكندية للتراث المصري، في إطار عمل الجالية المصرية المؤثر في المجتمع الكندي؛ لتعريف العالم بتاريخ مصر العريق الممتد، كخطوة مضيئة أمام العالم؛ لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

وفي السياق ذاته، أوضحت وزيرة الهجرة، أن هذه الفعالية تؤكد على العلاقات القوية بين الشعبين المصري والكندي، حيث تنطلق فعاليات شهر الحضارة والتراث المصري الذي تنظمه الهيئة الكندية للتراث المصري في كندا مع بداية شهر يوليو من كل عام، الذي يقام هذا العام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مثمنة دور القوى الناعمة المصرية، التي تمثل قوة كبيرة في تقوية العلاقات بين الشعب المصري وغيره من الشعوب.

وأضافت مكرم، أن الفعاليات تشتمل على إضاءة أعلى برج في كندا وهو برج CN «سي إن» بألوان علم مصر وقت غروب الشمس، ويتم البث المباشر للفعاليات في تمام الساعة 9 مساء، بتوقيت تورنتو، عبر رابط الهيئة (من هنا):‏ وكذلك على الصفحة الرسمية لوزارة الهجرة.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن المصريين في كندا هم سفراء الدولة المصرية للتعريف بتاريخنا وحضارتنا التي نشأت على ضفاف النيل، وهناك رموز مصرية ناجحة في كل المجالات لا بد من الاستفادة منها، باعتبارهم ضمن القوى الناعمة المصرية، من خلال توجيه رسالة إلى المجتمع الكندي تشمل فنون وعلوم وعادات وتقاليد مصرية أصيلة؛ للتأكيد أن مصر قدمت إلى البشرية الكثير والكثير في كل المجالات.

وفي السياق ذاته، أشاد أعضاء الهيئة الكندية للتراث المصري بجهود وزارة الهجرة في التواصل مع المصريين بالخارج بكل الوسائل الممكنة، مثمنين تعاون الوزارة مع أبناء الجيلين الثاني والثالث بالخارج لربطهم بالوطن وتبادل الخبرات بين بعضهم البعض، وأبدوا استعداد أبناء الجالية المصرية في كندا للتعاون بكل الوسائل الممكنة لإبراز فعاليات شهر الحضارة المصرية، بالتعاون مع وزارة الهجرة وباقي الوزارات المصرية.

وأعلنوا أن الاحتفالات بشهر الحضارة والتراث المصري، تتضمن بث عدد من الفاعليات واللقاءات الحصرية لرموز الفن والأدب والثقافة بمصر، وذلك يومي السبت والأحد من كل أسبوع طوال شهر يوليو، بجانب دعوة كافة المنظمات الأهلية المصرية بكندا للمشاركة في الاحتفال، وهناك نحو 30 مؤسسة مصرية في كندا أعلنت استعدادها للمشاركة في الفاعليات، بما يسهم في إنجاح الفعاليات المختلفة وخروجها في أرقى صورة تليق بمصر وحضارتها.

زيمكنكم مشاهدة أغنية شهر التراث المصري من إنتاج الهيئة الكندية للتراث المصري لاحتفالية 2021 بعنوان «مهما قولت فيكي» لكل المصريين بكندا وكل المغتربين عن مصر وكل المصريين فى كل مكان، (من هنا).

يشار إلى أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية، ورفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو الكندي، انطلق في يوليو 2019م بعد أن تقدم النائب شريف السبعاوي، عضو برلمان أونتاريو، بدعم من الجالية المصرية في كندا، بمشروع القانون 106 إلى البرلمان، الذي تمت مناقشته والتصويت عليه ليصبح قانونا ساريا، وجزءا من الدستور، لتحتفل المقاطعة سنويا في شهر يوليو بالحضارة والتراث المصري العظيم؛ ما يعد خطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.