«الهجرة» تصدر العدد الثلاثين من مجلة «مصر معاك» يونيو 2021

تصدر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، العدد الثلاثين من مجلة «مصر معاك»، تستعرض فيها إسهامات المصريين بالخارج في بناء الوطن منذ انطلاق الوزارة في سبتمبر 2015 وحتى 30 من يونيو 2021، والذي يوافق احتفال البلاد بالذكرى السابعة لثورة 30 يونيو، التي أعادت مصر إلى البناء والتنمية لنشهد معا هذه الإنجازات التاريخية في كل المجالات.

كما تواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية، إذ تحمل صفحاتها جهود الدولة في محاربة الهجرة غير الشرعية والمشروعات التي تم إطلاقها وتدريب الشباب مهنيا بالتعاون مع مؤسسات الدولة.

وفي صفحات المجلة تقرأون عن رحلة مؤتمرات «مصر تستطيع» التي نجحت أن تجذب المئات من علماء وخبراء مصر بالخارج في العديد من التخصصات، ليشاركوا في المشروعات القومية، حيث نوضح أبرز الإنجازات التي أسهم فيها علماؤنا وخبراؤنا بالخارج على مدار هذه السنوات.

وتبرز المجلة إسهامات المصريين بالخارج في الاستثمار والترويج للمنتجات المصرية، بجانب دورهم في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.

وتقرأون في هذا العدد أيضا، دور وزارة الهجرة في الحفاظ على الهوية المصرية ومستجدات مبادرة «اتكلم عربي» وملتقيات أبناء الجيلين الثاني والثالث من المصريين بالخارج، وجهود مركز وزارة الهجرة للحوار لأبناء المصريين بالخارج «MEDCE».