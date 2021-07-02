وزيرا الشباب والزراعة في الغربية غداً لافتتاح مشروعات رياضية

يستقبل محافظ الغربية، الدكتور طارق راشد رحمي، غداً السبت، كلاً من وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، ووزير الزراعة، السيد القصير، لافتتاح ملاعب ومشروعات رياضية في عدد من القرى التابعة لمركزي سمنود والمحلة الكبرى.

كما يستقبل محافظ الغربية الوزيرين في مكتبه بديوان المحافظة بمدينة طنطا، يرافقهما الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، والمحاسب أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب.

الغربية تحتفل بثورة 30 يونيو

واحتفلت محافظة الغربية بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات، كان أهمها افتتاح محافظ الغربية لمعرض الأسر المنتجة بقصر ثقافة طنطا، وافتتاح القافلة الاجتماعية المقامة على كورنيش القاصد بطنطا، وتفقد القافلة البيطرية بقرية سملا بقطور، وكذلك تفقد مسيرة سيارات الزهور، والتي جابت شوارع المدينة.

وتفقد محافظ الغربية المعرض الفني الذي أقامته مديرية التربية والتعليم بجانب العروض الرياضية المميزة.

تكريم 80 متميزاً من أبناء الغربية

واختتم الفعاليات بحفل فني تضمن تكريم 80 متميزاً من أبناء المحافظة، بجانب العديد من الفعاليات التي نظمتها مديرية الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، في جميع المراكز والمدن والأحياء.