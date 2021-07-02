يتحدث الإنجليزية فقط.. طفل مصاب بمرض نادر يجعله يرفض اللغة العربية

عرض برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، الجمعة، تقريرًا عن طفل يدعى «بيبرس عبدالله» مصاب بمرض نادر، ولا يستطيع التحدث إلا باللغة الإنجليزية فقط.

وكشف التقرير، أن بيبرس لا يعرف حتى أن يكتب اسمه باللغة العربية، وهذا ليس ناتجا عن جهل، ولكن حالة مرضية نادرة، جعلته لا ينطق ولا يكتب إلا اللغة الإنجليزية فقط، حيث أصيب باضطراب يعرف بـ«طيف التوحد»، سبب له حالة من فرط الحركة، ومتلازمة، جعلت لسانه لا ينطق إلا بالإنجليزية فقط.

وقال «بيبرس»، في تصريحات للبرنامج، إنه يبلغ من العمر 15 سنة، واللغة الإنجليزية هي لغته الرئيسية، وتعلمها منذ الصغر، وعندما حاول تغييرها إلى لغة أخرى وجد صعوبة بالغة، وهذا السبب هو الذي جعله يرفض 100% مما تعلمه بالعربية ولغات أخرى، لأنه تعب كثيرا بسببها، موضحا أنه يتمنى أن يصبح مبرمجا لأنه مهتم بالإلكترونيات.

رحلة البحث عن علاج

من جانبها، قالت السيدة ندى النيل، والدة بيبرس، إنهم كانوا يعيشون في الإمارات العربية المتحدة، وابنها وُلد هناك، وحملت به في سن الأربعين، وكانت ولادته طبيعية، ثم أصيب بمرض غريب في سن 9 شهور، وبحثوا له عن علاج وقيل لهم إن هذا المرض هو مرض «كاواساكي»، وليس له علاج إلا في الخارج.

وأشارت الأم إلى أنها تحاول مساعدته للاختلاط بالناس، ولكنه منعزل وخروجه من المنزل مرهق جدًا، ويحاولون إقناعه بالخروج، وهو حاليا يدرس ويذاكر بالإنجليزية، ولكن يرفض أي لغة أخرى، وهي تحاول أن تجد حلًا له لكي يتحدث العربية.

مرض يصيب العباقرة

وعلق الإعلامي أحمد فايق، على هذه الحالة، قائلا إن بعض أهم العباقرة في مجال البرمجة في العالم يعانون من مرض التوحد، وبعض الشركات الكبيرة تختار من بين موظفيها، المصابين بالتوحد، لأداء بعض الأعمال التي تتطلب عبقرية كبيرة.