الأمن يكشف حقيقة احتجاز سيدة وزوجها بمركز شرطة بالغربية دون وجه حق

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مقطع فيديو على «فيس بوك» ادعت خلاله سيدة احتجازها وزوجها دون وجه حق في مركز شرطة بسيون بالغربية، حيث تبين أن السيدة حضرت لمركز الشرطة هي وزوجها، بسبب مشاجرة مع عدد من الأشخاص، وخلال تحرير المحضر نشبت بينهم مشاجرة.

وبالفحص تبين أن السيدة غير محتجزة هي وزوجها، وأن حقيقة الواقعة هي تواجدهما بمركز شرطة بسيون لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههما وتجاه طرف آخر، على خلفية تضررها من قيام الطرف الآخر بالتعدي عليها وزوجها بالضرب، حيث تبادل الطرفان الاتهامات فيما بينهما نتيجة خلافات سابقة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة، التي قررت صرف طرفي المشاجرة بضمان محل إقامتهم.