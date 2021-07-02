كتاب شمس المعارف.. هل استعان علاء حسانين بملوك الجن لاستخراج الآثار

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات في قضية الآثار الكبري، المتهم فيها النائب السابق علاء حسانين ورجل الأعمال حسن راتب، و16 متهما آخرين، أن جهات التحقيق عثرت على عدد من الكتب الأثرية التي استخدمها البرلماني السابق علاء حسانين، ومنها «كتاب شمس المعارف».

وثبت من خلال التحقيقات أن «كتاب شمس المعارف» استخدمه علاء حسانين في استخراج الكنوز الأثرية من باطن الأرض، بالإضافة إلى ضبط كتب أخرى وهي «السحر الأحمر، بشارات وحسرات أولياء الرحمن، وموسوعة أهل البيت في الطب الروحاني، وسلسلة كتب إحياء علوم الدين».

كتاب شمس المعارف استخدمه علاء حسانين لاستخراج الآثار

وأوضحت المصادر، أن كتاب شمس المعارف اعتمد عليه علاء حسانين في استخراج الكنوز الأثرية، وهو كتاب أثري يشرح كيفية الحفر والنزول إلى باطن الأرض دون حدوث أي ضرر من الرصد الذي يقوم بحراسة المقبرة من السرقة والعبث بها، وكان الفراعنة يستعينون بالرصد لحماية مقابرهم وما بها من ممتلكات من السرقة.

وكتاب شمس المعارف الذي استعان به علاء حسانين كان يشرح له طريقة النزول إلى باطن الأرض دون أن يحدث ضرر لهم من قبل الرصد المعين لحراس المقبرة.

ويذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد رصدت قيام البرلماني السابق علاء حسانين، و16 آخرين بالتنقيب عن الآثار في منطقة مصر القديمة.

ضبط علاء حسانين و16 متهما

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط النائب و16 متهما آخرين، وعثر بحوزتهم على 201 قطعة أثرية تعود إلى عدة عصور ماضية، كما تم ضبط أدوات الحفر والتنقيب عن الآثار، بالإضافة إلى التحفظ على 4 أماكن في منطقة مصر القديمة، قام المتهمون بالتنقيب فيها عن الآثار.

وكشفت التحريات بان شقيق علاء حسانين، أحد أفراد التشكيل العصابي، وعقب تقنين الإجراءات وضبطه، اعترف بقيام رجل الأعمال حسن راتب، بتمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار، وتم ضبطه، كما تم عرض جميع المتهمين على النيابة العامة، التي قررت حبسهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وبالعرض علي قاضي المعارضات، جدد حبسهم 15 يوما.