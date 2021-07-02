وزيرة الصحة: إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك بنهاية يوليو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن هناك أنظمة صحية قليلة على مستوى العالم استفادت من تطوير القطاع الصحي لديها، كانت من بينها مصر، مشيرةً إلى أن القاهرة وقعت على عدة اتفاقيات لاستيراد أكثر من 120 مليون جرعة للقاح كورونا، لكن نقص الإنتاج العالمي أدى إلى قلة الإمدادات، فالهند كانت تمد كل الشركات العملاقة في العالم باللقاحات، لكنها فضلت استخدام اللقاحات لأغراض التلقيح الوطني.

وأضافت زايد، خلال تصريحات تلفزيونية، أن مصر دخلها أكثر من 10 ملايين جرعة من لقاحات كورونا من إجمالي 120 مليون جرعة تعاقدت عليها، كما حصلت قارة أفريقيا على 1.6% من جرعات اللقاح على مستوى العالم: «هذا أمر مزعج جدا».

وتابعت وزيرة الصحة والسكان: «أنتجنا أول 650 ألف جرعة من لقاح سينوفاك الصيني كورونا في آخر 48 ساعة، وخلال أيام سنكون أنتجنا 2 مليون جرعة، كما ستصل إلينا شحنات مادة خام لإنتاج نحو 7.5 ملايين جرعة، وبنهاية هذا الشهر سنكون أنتجنا 10 مليون جرعة».