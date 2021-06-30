وزيرة الصحة: بدء الحملة القومية لتصنيع البلازما 15 يوليو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن تصنيع مشتقات البلازما يستلزم تقنية عالية تعد الأعلى في العالم ضمن مجال المواد الحيوية والبيولوجية، موضحة أنه لا توجد دولة في المنطقة أو في أفريقيا تقوم بهذا النوع من التصنيع، «هناك دول قليلة للغاية حول العالم هي التي تمكنت منه فقط».

وأضافت «زايد»، خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي المعدات المشاركة في مبادرة «حياة كريمة»، أنه «برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات سيادته تم إجراء تعاقد مع شركات دولية في هذا المجال وتمكنت مصر من تجهيز مراكز جمع البلازما».

وأكمل: «انتهينا من 10 مراكز، وبنهاية العام هيبقى عندنا 20 مركز»، مشيرة إلى أن مستشفيات حياة كريمة في المراكز التي تستهدفها المبادرة وسيكون بها مركز لتجميع البلازما.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن الحملة القومية لتجميع البلازما لأغراض التصنيع ستبدأ يوم 15 يوليو المقبل، متابعة: «بإذن الله تصنيع هذه المشتقات ستكون منقذة للحياة في معظم الأوقات، والمشتقات بالغة الحساسية وأسعارها مرتفعة جدا، و100% يتم استيرادها سنويا بمبالغ كبيرة ولو كان توقف الاستيراد لسبب أو آخر بسبب جوائح مثل كورونا اللي إحنا مرينا بيها، هيبقى فيه فقدان أروح، أول مراكز تجميع فيها البلازما يوم 15 يوليو، والحملة الإعلامية والإعلانية هتنزل يوم 10 يوليو».