بأقل فائدة.. إجراءات وضوابط الحصول على القرض الشخصي بعدد من البنوك

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، يأتي على رأسها القروض الشخصية بضمان تحويل الراتب.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد، إجراءات الحصول على القروض الشخصية بضمان تحويل الراتب، نسبة الفائدة وقيمة القرض وفترة السداد والحد الأدنى للدخل الشهري، وعمر العميل، وفقًا لسياسات البنوك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية.

تفاصيل القرض الشخصي من البنك الأهلي المصري

ـ نسبة الفائدة من 14.75% إلى 17.5% متناقصة سنويا.

ـ قيمة القرض تبدأ من 15 ألف جنيه إلى 1.5 مليون جنيه، ويصل إلى 2 مليون جنيه لبعض العملاء في حالة سماح القسط الشهري.

ـ تصل فترة السداد لـ10سنوات.

ـ يشترط أن يكون سن العميل من 21 عاما إلى 60 عاما أو 65 عاما أيهما أقرب من سن المعاش.

ـ يشترط أن يكون الدخل الشهري 1500 جنيه كحد أدنى.

تفاصيل القرض الشخصي من بنك cib

ـ نسبة الفائدة من 14% إلى 23.5% متناقصة سنويا.

ـ فترة السدادتصل لـ 8 سنوات.

ـ يشترط أن يكون سن العميل من 21 عاما إلى 60 عاما أو 65 عاما أيهما أقرب من سن المعاش.

ـ يشترط أن يكون الدخل الشهري 3000 جنيه كحد أدنى.

تفاصيل القرض الشخصي من بنك مصر

ـ نسبة الفائدة 14.75% إلى 19.5% متناقصة سنويا.

ـ تصل قيمة القرض لمليون جنيه.

ـ فترة السداد تصل لـ 10 سنوات.

ـ يشترط أن يتراوح سن العميل ما بين 21 إلى 65 عاماً.

ـ يشترط أن يكون الدخل الشهري 1000 جنيه بحد أدنى، بدون تحويل الراتب.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض الشخصي من بنك مصر

ـ صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

ـ إيصال مرافق على مقر إقامة العميل (غاز وكهرباء ومياه وتليفون).

ـ تعهد جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط الشهري (في حالة تعهد جهة العمل)

ـ بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والصناعية:

ـ صورة البطاقة الضريبية.

ـ صورة ترخيص أو تصريح مزاولة المهنة (للمهن الحرة).

ـ صورة مستخرج رسمي حديث من السجل التجاري.

ـ كشف حساب بنكي لمدة 6 أشهر.