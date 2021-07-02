«أباظة» عميد نواب الشرقية: حضرت أيام ناصر والسادات ومبارك واللي عمله السيسي محصلش في 70 سنة

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب، والمعروف بـ«عميد نواب الشرقية»، إن الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تشهدها مصرمنذ 70 عاما، قائلا: «أنا حضرت عهد الرئيس جمال عبدالناصر، وعهد الرئيس أنور السادات، وعهد الرئيس حسني مبارك، وحقيقي اللي حصل في عهد الرئيس السيسي محصلش في ٧٠ سنة».

وأشاد اباظة، الذي يمثل أكبر دائرة في الشرقية منذ 25 عاما، خلال فعاليات إنطلاق صالون 30 يونيو بقصر ثقافة الزقازيق، اليوم الجمعة، بالإنجازات التي شهدتها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدرة مصر خلال السنوات الأخيرة على مواجهة الكثير من التحديات والمخاطر، بجانب البناء وإقامة المشروعات الكبرى.

كان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، شهدا اليوم الجمعة، انطلاق فعاليات صالون 30 يونيو المقام بقصر الثقافة بالزقازيق بمحافظة الشرقية، لفتح باب الحوار حول «الجمهورية الجديدة وما تم إنجازه وحصاد 7 سنوات من تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية»، وذلك تحت رعاية حزب «مستقبل وطن».

وأطلق فعاليات الصالون المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، بحضور، الكاتب الصحفي د. محمود مسلم رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، وسكينة سلامة عضو مجلس النواب، والدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وبمشاركة 50 شابًا وفتاة من أعضاء برلمان الشباب بالشرقية.