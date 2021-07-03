«هيرين المجرم» يتلقى حكما بـ24 سنة سجنا: درس للسائقين المتهورين

أصدر القضاء الأمريكي حكما على الشاب كاميرون هيرين، الذي اشتهر على وسائل التواصل الاجتماعي باسم «هيرين المجرم»، بـ24 سنة سجنا، لتسببه في مقتل أم، تدعى جيسيكا، وطفلتها، ليليا، خلال قيادته سيارته بسرعة جنونية، حينما كان يسابق أحد أصدقائه.

حكم ملهم ضد «هيرين المجرم»

وخلال المحاكمة، وجه زوج ووالد الضحيتين، كلامه لـ«هيرين المجرم»، قائلا: بسبب وجودك فإن اثنين أبرياء فقدا حياتهما. وفي تصريحات عقب صدور الحكم، قال: «إنه بالرغم من أن هذا الحكم لن يعيد زوجته وطفلته للحياة، إلا أنه يأمل أن يلهم هذا الحكم قائدي السيارات صغيري السن أن يتصرفوا بشكل لائق في الشوارع».

واعتبر مراسل محطة «إيه بي سي نيوز»، أن الحكم هو رسالة قوية لسائقي السيارات الشباب ألا يتخطو السرعة المقررة، وهو ما أكده أيضا أفراد من أسرة الضحيتين.

وقد بدت الصدمة واضحة على وجه «هيلين المجرم» بينما كان يستمع للحكم عليه، إلا أنه وفقا للقضاء الأمريكي فإن يحق لهيلين أن يستأنف الحكم خلال ثلاثة أيام من صدوره.

مهاجمون ومدافعون عن «هيلين المجرم»

ويبلغ الشاب كاميرون هيلين، أو «هيلين المجرم»، كما يسمونه، 21 سنة من العمر، وهو ما يعني أنه سيقضي أكثر من عمره الحالي في السجن، وسيخرج منه وعمره 45 عاما.

ولعل هذا ما جعل جمهور مواقع التواصل الاجتماعي يختلفون حول الموقف منه، فبينما أثار الحكم على هيلين تعاطف البعض معه، لاقى استحسان كثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، ممن اعتبروا أنه الجزاء المناسب لـ«هيلين المجرم»، وحتى لا يكرر آخرون فعلته.