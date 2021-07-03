زايد: علاج الطفل المصاب بضمور العضلات يكلف 40 مليون جنيه سنويًا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعلاج مصابي مرض ضمور العضلات، إنسانية جدًا، لأن عدد المصابين به قليل، ولكنه يؤدي إلى الوفاة، ولم يكن هناك حلول أمام أهالي المريض لأن علاج الطفل الواحد يكلف حوالي 30 أو 40 مليون جنيه سنويا.

وأضافت «زايد»، في تصريحات تلفزيونية، الجمعة، أنه في منطقة أفريقيا ودول شرق المتوسط، لا توجد إلا دولة واحدة فقط عالجت 5 حالات، ومصر وفرت العلاج للحالات المسجلة حاليًا، وأنشأت آلية لتسجيل الحالات الجديدة، لافتة إلى أن الرئيس وجه بوضع حل لهذه المشكلة خاصة بعد انتشار بعض الحالات على «السوشيال ميديا».

وتابعت الوزيرة، أن العلاج عبارة عن حقنة واحدة تؤخذ تحت سن عامين، وعند التفاوض مع الشركة السويسرية المنتجة للعقار، فإن الشركة كانت متجاوبة جدًا، وتم توقيع الاتفاقية معها، وهذه خطوة كبيرة لم تحدث في كل العالم، والرئيس كان يتابع كل التفاصيل بنفسه.

وأشارت إلى أنهم خصصوا 3 مراكز لعلاج مصابي مرض ضمور العضلات، واحد في معهد ناصر، والثاني في مستشفى الجلاء العسكري، ومركز في كلية طب عين شمس، وستكون هذه المراكز مخصصة للعلاج، وتم تشكيل لجنة قومية لعلاج المرضى.