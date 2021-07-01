مرض ضمور العضلات.. الصحة: مصر أول دولة توفر علاجه باهظ الثمن

قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن مصر حققت إنجازا كبيرا، في يوم تاريخي، بعد نجاح وزارة الصحة في التفاوض مع شركات الأدوية لتوفير أغلى علاج في العالم لـ مرضى ضمور العضلات، مشددًا على أن مصر أول دولة استطاعت توفير علاج ضمور العضلات، لأن سعره باهظ جدًا.

علاج أول 10 حالات من مرضى ضمور العضلات

وأضاف «مجاهد»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «غرفة الأخبار» مع قناة «Extra News» الفضائية، الأربعاء، أن الهدف تخفيف العبء عن كاهل الأسر التي يوجد بها مرضى ضمور العضلات، موضحا أن المرض يصيب الأعصاب، ووقعت مصر بروتوكول تعاون مع الشركة السويسرية الأسبوع الماضي، بحضور هيئة الشراء الموحد، وسيتم البدء في علاج أول 10 حالات خلال الأسبوع المقبل، كما جرى تشكيل لجنة قومية تضم أساتذة من وزارة الصحة والجامعات المصرية، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، تكون وظيفتها تقييم الحالات واختيارها.

وتابع مساعد وزيرة الصحة والسكان، بأنه جرى تخصيص 3 مراكز تابعين لثلاث جهات، ومنها معهد ناصر التابع لوزارة الصحة، ومستشفى الجلاء التابع للقوات المسلحة، ومركز مستشفى عين شمس الجامعي، مشيرا إلى أنه تم فتح حساب في صندوق تحيا مصر لدعم توفير علاج مرضى ضمور العضلات، بينما دعت وزارة الصحة الشركات التي تصنع الأدوية لعلاج الأطفال خلال عمر سنتين للمشاركة في المبادرة، وبالفعل هناك 4 شركات وطنية سوف تشارك فيها.

تجهيز المراكز وإرسال الأطباء للخارج

ولفت إلى أن وزيرة الصحة وجهت بالاهتمام بإرسال الأطباء المصريين إلى الخارج لاكتساب الخبرة في علاج مرضى ضمور العضلات، كما سيتم تكثيف الحملات لتوعية السيدات من أجل الاكتشاف المبكر للمرض، موضحا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة من أجل الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتقديم العلاج بالمجان، وفي أول يوليو ستنطلق حملة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية وتستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لحماية الأطفال من مسببات الإعاقة.

وجهزت الوزارة 7 مراكز على مستوى الجمهورية لعلاج الأمراض الوراثية، وسيتم إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة في حضانات الأطفال في مستشفيات وزارة الصحة والقطاع الخاص، والمسح سيتم من خلال عينة دم تؤخذ من كعب الطفل لتحليلها في مستشفيات وزارة الصحة، وفي حالة إيجابية العينة سيتم إحالة الطفل لإجراء اختبار تأكيدي للمرض، وتلقى العلاج.

تقديم العلاج بالمجان

وأوضح أن العلاج سيقدم بالمجان في جميع المراحل العمرية، إضافة إلى توعية المواطنين لعدم إنجاب أطفال لديهم أمراض وراثية، وهناك منظومة إلكترونية لتسجيل البيانات لكل طفل، والمتابعة الدورية لهم، وأدرجوا خانة فحص الأمراض الوراثية في شهادة الميلاد، وهذا سيفرق كثيرًا في التشخيص المبكر للأمراض الوراثية.