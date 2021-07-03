حسام حبيب: شيرين علمتني أواجه ولو عندها محل فول هاسيب الفن وأقف فيه

قال الفنان حسام حبيب، إن زوجته الفنانة شيرين عبدالوهاب لا تتدخل في عمله، كما أنه لا يتدخل في عملها، موضحًا: «أحيانا أتواجد معها في أماكن عملها كزوج، والبعض يرى أن هذا الأمر يقلل مني، لكني أقول إن وجودي مع شيرين في شغلها شرف كبير ليّ».

وأضاف «حبيب» خلال تصريحات تلفزيونية: «لو شيرين عندها محل فول وفيه مشكلة هسيب الفن بتاعي وهنزل أقف في المحل، أنا بحب الست دي وهي صاحبتي من قبل ما نتجوز، وبنعمل مع بعض كده قبل ما نتجوز».

وتابع: «كان بقالي 8 سنين مبغنيش فعملت معايا دويتو عشان ترجعني للناس بدعم كبير قبل ما يكون فيه بيننا أي قصة حب، كانت ممكن تعمل دويتو مع أشهر فنان في العالم مش أشهر فنان في مصر ».

وأردف: «شيرين كانت بتطلب مني أخد فلوس على أي تعامل بيننا، وأن الموضوع يبقى احترافي، لكن قلت لها أسف دور زوجك أنه يزود فلوسك مش ينقصها، أنا مش هاخد فلوس من مراتي.. الفلوس مش همي في الحياة ولا هي همها في الحياة الفلوس».

وأوضح حسام حبيب: «شيرين أجرأ مني وعملتني حاجات كتير جدا منها إني أواجه ومينفعش أبقى زاهد في الدنيا ولازم يبقى عندي طلبات».

وحول طبيعة علاقته بوالده، أوضح حسام حبيب: «أبي وأمي انفصلا منذ 30 سنة وكانت أمي دائما ما تطالبني بالسؤال عنه لأن الله قال في القرآن الكريم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا».