«داعش» يشن هجوما على غربي العراق.. وإحباط استهداف ثكنة عسكرية

شن تنظيم «داعش» الإرهابي، أمس الجمعة، هجوما على مدينة قضاء حديثة بمحافظة الأنبار الواقعة غربي البلاد، ما أسفر عن سقوط 10 مدنيين بين قتيل وجريح، واوضحت شبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، أن التنظيم الإرهابي هاجم القضاء من 4 محاور ولاحق مجموعة مدنيين وأسقط قتلى وجرحى.

وأضافت الشبكة الإخبارية، أن المعلومات الأولية تشير إلى وجود اشتباكات حاليا، فيما حصلت «آر تي»، على مقطع فيديو وثق الدقائق الأولى لعملية نقل ضحايا الهجوم.

وأظهر الفيديو الذي صور في «مستشفى قضاء حديثة»، عشرات العراقيين وهم ينقلون المصابين في الهجوم الذي شنه التنظيم الإرهابي على القضاء.

وكان مصدر أمني عراقي، قال في وقت سابق، في حديث لقناة «السومرية» الإخبارية العراقية، إن، «خلايا داعش»، أقدمت على شن هجوماً من 5 محاور ضمن «مقتربات بحيرة حديثة» في الانبار، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص واصابة 3 اخرين، مشيرا إلى استنفار «الحشد العشائري» والقوات الامنية.

وكانت «خلية الإعلام الأمني» في العراق، أعلنت أمس الجمعة، عن احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي العاصمة «بغداد»، وقالت في بيان، إنه وفق معلومات دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وقسم استخبارات قيادة عمليات بغداد، تمكنت قوة من اللواء السادس في الفرقة الثانية بالشرطة الاتحادية، من احباط محاولة استهداف إحدى الثكنات العسكرية غربي بغداد.

خلية الإعلام الأمني: قوة من اللواء السادس تتمكن من ضبط 8 صواريخ «جراد» في حي الجهاد

وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى تمكن القوة من ضبط 8 صواريخ «جراد» في حي الجهاد، كما القت القبض على احد المشتبه بهم، موضحة أنه تم التعامل مع هذه الصواريخ من قبل الجهات المختصة، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.