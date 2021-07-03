مصدر يكشف تطورات الحالة الصحية ليلى طاهر: مستقرة

أكد مصدر مقرب من الفنانة ليلي طاهر لـ «الوطن»، أن الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر مستقرة وتتلقى بروتوكول العلاج في منزلها، مضيفا أن الأعراض الحالية التي تشعر بها الفنانة هي أعراض برد عادية جدا، مطالبا من جمهورها الدعاء لها.

وقد أعلن الإعلامي محمود سعد، إصابة الفنانة ليلى طاهر بفيروس كورونا المستجد، خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع على قناة النهار الفضائية، موضحا أن الفنانة ليلى طاهر كان من المفترض أن تظهر معه في حلقة الجمعة، إلا أنها اعتذرت بسبب إصابتها بفيروس كورونا، مؤكدا أن انتشار الفيروس يشكل خطورة على الجميع، مشيرا إلى أنه تحدث مع الفنانة ليلى طاهر، وكشفت له عن إصابتها بكورونا، وسوف ينتظرها حتى تتعافى ويجري معها حوارًا.

ليلى طاهر قدمت عددا من الأفلام السينمائية الناجحة منها، (أبو حديد، زمان يا حب، قطة على نار، الأيدي الناعمة، القاهرة في الليل)، وشاركت كذلك في العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي تنوعت بين المسلسلات الدينية والاجتماعية والكوميدية منها (القضاء في الإسلام، لا إله إلا الله، بوابة الحلواني، فوازير عمو فؤاد، عائلة الأستاذ شلش).