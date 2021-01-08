ليلي طاهر: صحتي كويسة ومابشتغلش عشان مابيجليش أعمال كويسة

أكدت الفنانة القديرة ليلي طاهر أنها تمتنع بصحة جيدة ولا تعاني من أي أمراض، ولكنها مبتعدة عن الساحة لتطبيق العزل المنزلي بعيدًا عن وباء كورونا المستجد، قائلة: «أنا كويسة الحمد لله، أنا بس محبوسة من كورونا، مفيش حاجة وحشة لغاية دلوقتي، بس لازم ناخد احتياطاتنا»، نافية أن يكون الاعتزال سبب ابتعادها عن الساحة الفنية وقلة أعمالها في الفترة الأخيرة، ولكن «الحكاية إن الواحد لما بيعمل تاريخ كويس، بيتعب فيه وبيقى مخلص في عمله عشان يبقاله جمهور بيثق في الحاجة اللي بيقدمها، لازم يحافظ على ده وأنقي كويس»، موجهة رسالة إلى نجمات الجيل الحالي بضرورة الإخلاص في فنهن واحترام ثقة وحب الجمهور لهن.

وأضافت الفنانة القديرة، خلال مداخلة هاتفية اليوم الجمعة، مع برنامج «المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة «TeN»، وليس معنى أنه حتى لا أبتعد عن الساحة أن أقبل بأي أعمال من باب التواجد، ولكني «مش عشان مابعدش أمثل أي حاجة»، مشددة على أنها تحترم فنها ونفسها بالمقام الأول، وبالطبع الجمهور الذي أحبها وما زالت تسمع منه «كل خير وكلام حلو»، مشيرة إلى أنه بالفعل يصل إليها عروض فنية ولكنها ليست مناسبة لقيمتها الفنية وقيمة ما قدمته.

ليلى طاهر: مابدورش على عمل معين أنا عملت كل حاجة

وأوضحت أنها لا تبحث عن عمل معين للعودة إلى الساحة الفنية من جديد، ولكنها تنتظر العمل الجيد المحترم، الذي يضيف ولو نقطة إلى ما سبق لكن «إذا كان أقل، يبقى ماينفعش».

وتابعت الفنانة القديرة: «أصل أنا عملت كل حاجة، فيعني مش ناقص حاجة أو دور نفسي فيه»، وأشارت إلى أن مصر ولادة ودائمًا ما تأتي بممثلين جيدين «ونجوم حلوة ستات ورجالة»، ولكن ما يجب الاهتمام به في الفترة القادمة هم المؤلفون والمخرجون، وصناع الأعمال الفنية، وليس الممثل فقط، فالكتابة مهمة جدًا، والمخرج الذي يترجم هذه الكتابة على الشاشة مهم أيضًا، والممثل أداة من ضمن الأدوات، فيجب أن يكون الثلاثي جيدًا حتى يكتمل العمل الفني.

ليلى طاهر: أين جيل الوسط من الساحة الفنية؟ «مفيش غير يسرا»

وانتقدت الفنانة القديرة غياب جيل الوسط عن الأعمال الفنية التي تقدم خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن الفنانة يسرا هي وحدها من تقدم أعمالاً، ولكن باقي نجوم ونجمات هذا الجيل، مختفون عن الساحة بشكل لافت: «كل الجيل بتاع يسرا مش موجود على الساحة ولا في الأعمال المقدمة».

وعن الجيل الحالي من الفنانين والفنانات، صرحت بأن كلهم يقومون بمجهود محسوس: «وشيء يفرح إن مصر فيها ولادها الحلوين الشباب الموجود، لكن عايزين نكمل الصورة من كل النواحي من إنتاج لإخراج لتأليف».

ووجهت بطلة ست كوم «الباب في الباب»، رسالة إلى فنانات الجيل الحالي تحثهم فيها على حب جمهورهم وإخلاصهم في فنهم «يعني لازم أحترم شغلي أوي أوي، لأني هقدمه للناس، عشان أسعدهم اللي عن طريقه باخد مكانة في هذا الوسط».