محمود التهامى يعيد ثقافة الموالد والحضرة والذكر بالمسرح «صور»

وسط حالة من الإعجاب من جمهور الشيخ محمود التهامي، تفاعل الحضور فى أجواء روحانية خلال حفل للإنشاد الدينى على مسرح الزمالك، أمس الجمعة، في وجود أهل الحضرة والذكر الذين شاركوا بالحفل أيضًا، حيث قدم «التهامي» خلال الحفل، باقة من الأناشيد الدينية المختلفة التي اشتهر بها خلال مشواره مع الابتهال.

وأكد «التهامى» أن إدارة مسرح الزمالك قد تحمست لفكرة الحفل الذي جاء بشكل مختلف لإعادة ثقافة الموالد والحضرة والذكر بالمسارح المصرية، وقامت على تنظيمها لإعادة تلك الثقافة والموروث المصرى الأصيل والذى كان توقف بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الأخيرة.

فيما قالت مديحة عاشور المستشار الإعلامي للشيخ محمود التهامي، إن هذا الحفل جاء مختلفًا عن كل حفلات الشيخ محمود التهامى، حيث قام بأكمله على ارتجال الشيخ للقصائد، حيث عاد إلى مدرسة الإلهام التى كان يتبعها فى إحياء الموالد، وحينها ينفصل الشيخ محمود بروحه ووجدانه عن الجميع ويتوحد مع حالة المدح والإنشاد وهذا ما حدث في الحفل مما جعل الحضور يتعايش معه فى تلك الحالة من الصفاء والرقى.

كما أكد طارق صبرى مدير مسرح الزمالك، أن هناك انطلاقه قوية للمسرح ويعتبر حفل الشيخ محمود التهامى بدايتها ويتبعه العديد من حفلات الصيف المتميزة، كما حرص على حضور الحفل عدد كبير من الشخصيات العامة والإعلاميين والفنانين.