تفاصيل وأسعار حفل الشيخ محمود التهامي على مسرح الزمالك غدا

يستعد عشاق الشيخ محمود التهامي، للاستمتاع بالإنشاد الديني في حفل جديد، على مسرح الزمالك، غدا الجمعة، في وجود أهل الحضرة والذكر لإعادة إحياء ليالي المدح والذكر.

ووفقا لمسرح الزمالك، فإن أسعار الحفل هي Platinum وGold بسعر 107 جنيهات، والـSilver بسعر 87 جنيها، والـBronze بسعر 67 جنيها، والـVip بسعر 407 جنيهات، ويقام الحفل على المسرح المكشوف كإجراء احترازي لمواجهة فيروس «كوفيد 19»، في تمام الساعة 8 مساءً.

ومن المقرر أن يقدم التهامي، باقة من الأناشيد الدينية المختلفة التي اشتهر بها خلال مشواره، إضافة إلى الأناشيد الدينية الخاصة بوالده، التي أعاد توزيعها من جديد ليتغنى بها بما يتوافق مع العصر الحالي.

يذكر أن محمود التهامي، نقيب المنشدين، قدم الكثير من الأعمال الناجحة في مجال الإنشاد الديني، وكان من أهمها أعمال والده الشيخ ياسين التهامي، التي أعاد توزيعها برؤية جديده تتماشى مع العصر الحالي، ومن أهم الإنشادات الخاصة به «قاضي الغرام، رسمتك حبيبي، يا رفاق الصبر».

وكانت اللجنة العليا لمهرجان «هرم الإبداع الدولي» كرمت في دورتها الرابعة، الشيخ محمود التهامي، نقيب المنشدين، رئيس مؤسسة بيت الإنشاد، ضمن أفضل مائة شخصية مؤثرة على مستوى الوطن العربي، كما سلمته أيضا الدكتوراة الفخرية من المركز الثقافي الألماني الدولي، وذلك في الحفل الذي أقيم ضمن حفل «أفضل 100 شخصية مؤثرة بالوطن العربي».

الإجراءات الإحترازية المتبعة خلال الحفلات

ووضع القائمين على الحفل شروطا يجب اتباعها للحضور، وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا، بينها عدم السماح بالدخول دون ارتداء كمامات والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، وغير مسموح بتحريك المقاعد، وممنوع دخول الأطفال أقل من 7 سنوات، وارتداء الزي اللائق بالمكان (يمنع ارتداء الشورت) وممنوع التصوير، حفاظا على سلامة الجمهور.