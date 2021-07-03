أول ظهور لـ عمرو دياب بعد شائعات مرضه وحجزه بالمستشفى.. فيديو

أحيا منذ قليل النجم الكبير عمرو دياب حفل زفاف كبيرا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور أهل العروسين وأقاربهم.

يعد ظهور «دياب» فى الزفاف هو أول رد منه على الشائعات التى انتشرت خلال الساعات الماضية حول نقله لأحد المستشفيات الكبرى بالدقي بسبب أزمة صحية وعلى أثرها أجرى منظار فى المعدة بسبب مشاكل صحية قد تعرض لها خلال الفترة الماضية، وتم حجزه لعدة ساعات الى ان استعاد صحته.

تلك الشائعات لم يؤكدها أو ينفها الهضبة، أو أي شخص من المقربين منه، نظرا لعدم امتلاكهم المعلومات الكافية عن الأخبار التى انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإلكترونية.

عمرو دياب، كان انتهى من تصوير أغنياته الصيفية الجديدة «الدنيا بترقص» والتى كان قد صورها ما بين الساحل الشمالي والقاهرة.

الأغنية من كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم، الذي زاره عمرو دياب خلال الأيام الماضية، ونشر «إبراهيم»، صورة وعلق عليها: «أغلى وأهم خطوة ليا بعد 20 سنة مزيكا، قريبا مع أستاذي ومثلي الأعلى، الأسطورة عمرو دياب.. بإذن الملك الوهاب»

كما سيتضمن الكليب، سقفة جديدة للهضبة، كعادته في أغنياته الصيفية، التي قدمها من قبل في «ليلي نهاري»

جدير بالذكر أن عمرو دياب كان قد طرح مع بداية العام الجاري ألبوم «يا أنا يا لأ»، والذى تضمن 12 أغنية من بينها أغنيات «يا أنا يا لا، وبتهزر، وشكرا، ومحسود، وأنا معاك»، والتى قام بتصويرها ضمن إعلانه الخاص بالعطر.

وتعاون «دياب» فى الألبوم مع نخبة من الشعراء والملحنين أمثال أيمن بهجت قمر وبها الدين محمد وتامر حسين ومحمد يحيي وأحمد عادل ووسام عبدالمنعم وعادل حقي وعزيز الشافعي وتوما.