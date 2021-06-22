أبناء شعبان عبدالرحيم: نسعى لتكوين فرقة عالمية.. ونحترم عمرو دياب

قال عصام عبدالرحيم، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، إن فكرة تأسيس فرقة غنائية خلال الفترة المقبلة، بصحبة أشقائه الأربعة الآخرين «خميس، سيد، عبدالرحيم وعدوية»، موجودة منذ فترة، وقدموا أعمالا رفقة بعضهم، لكن ليس بشكل رسمي.

وأوضح «عبدالرحيم» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هدف الفرقة ليس فقط النجاح في مصر، لكن السعي والوصول إلى العالمية، والانتشار في بقاع الارض.

وقال شقيقه «خميس»، إن الأسرة تحترم كل المطربين المتواجدين على الساحة، ويكنون احتراما كبيرا للفنان عمرو دياب، حكيم، وهاني شاكر.

كان الفنان عصام عبدالرحيم قد بعث برسالة إلى حمو بيكا، قائلا: «أنت بتاكل عيش.. وعايز تبقى تريند لما تلبس زي أبويا.. وأهم حاجة تكون عارف إنك بتقلد أبويا شعبان عبد الرحيم، أنت آه ناجح في المهرجانات، لكن احنا حريفة في اللبس وبتقلدونا فيه.. خليك عارف انك بتقلد شعبان عبد الرحيم، لكن عمرك ما هتكون زيه».

وتابع أنه ليس غاضبًا من حمو بيكا بسبب ذلك التصرف، لافتًا إلى أنّ محمد رمضان ونجم منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، يحرصان دومًا على تقليد والده شعبان عبد الرحيم، قائلًا: «أبويا ماركة مسجلة مش في مصر بس لكن في العالم كله».

يذكر أن الفنان شعبان عبدالرحيم رحل عن دنيانا فى نهاية عام 2019، بعد صراع مع المرض، تاركا للحياة أربعة من أولاده يمتهنون الغناء.