«بايدن»: الولايات المتحدة تحتاج إلى نظام هجرة يعكس القيم الأمريكية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، إن بلاده بحاجة إلى نظام هجرة يعكس القيم الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضح بايدن، خلال مراسم منح الجنسية الأمريكية لـ21 مهاجرا في «البيت الأبيض»، أن «أحلام المهاجرين مثلكم هي التي تبنى عليها أمريكا وتضخ الطاقة والحياة والقوة الجديدة في البلاد».

بايدن: نحتاج إلى نظام هجرة يتطابق مع قوانين الولايات المتحدة

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن بلاده تحتاج إلى نظام هجرة يعكس القيم الأمريكية ويتطابق مع قوانين الولايات المتحدة، معبرا عن ثقته بأنه يمكن القيام بالاثنين.

وكان الرئيس الأمريكي قدم في فبراير الماضي مشروع قانون لتحفيز الهجرة إلى الولايات المتحدة، كان من شأنه أن يمهد الطريق أمام 11 مليون مهاجر غير شرعيين في الولايات المتحدة للحصول على الجنسية الأمريكية، لكن المشروع لم يحظ بدعم الكونجرس.

وكانت هيئة خدمات الجنسية والهجرة الأمريكية «يو إس سي آي أس»، أعلنت عن خطة عمل جديدة، أمس الجمعة، نصت على إمكانية توجيه أفراد حرس الحدود بأن يقدموا للحائزين على حق الإقامة الدائمة ويدخلون الأراضي الأمريكية، المعلومات اللازمة حول إمكانية الحصول على الجنسية الأمريكية.

وكانت النائبة الديمقراطية، إلهان عمر، قالت في أواخر يونيو الماضي، إن كل مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة يجب أن يكون لديه طريق للحصول على الجنسية الأمريكية.

وأضافت عمر في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه «يجب أن نخلق طريقا للحصول على الجنسية لجميع الأشخاص غير المسجلين الذين يعيشون هنا»، وفقا لما ذكرته «روسيا اليوم».

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، زار في 30 يونيو الماضي، الحدود مع المكسيك للتنديد بأسوأ أزمة هجرة في تاريخ الولايات المتحدة والناجمة عن سياسة بايدن، وفقا لما ذكرته إذاعة «مونت كارلو» الدولية الفرنسية.