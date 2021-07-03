مشابهة المشركين.. «الإفتاء» تكشف سبب النهي عن صلاة النوافل بعد الفجر

أكّد الشيخ أحمد عبدالحليم خطاب أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّه ثبت النهي عن صلاة النافلة في عدة أوقات، ومنها حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، مستشهدًا بما ورد في صحيح مسلم من رواية عقبة بن عامر: «ثلاث ساعات كان رسول الله (صل الله عليه وسلم) ينهانا أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب».

كما استشهد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية في حديثه لـ«الوطن» برواية أبي سعيد الخدري المذكورة في الصحيحين أن رسول الله (صل الله عليه وسلم) قال: «لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس».

وأوضح «خطاب»، أنَّ الحديث الأول يثبت ثلاثة أوقات للنهي ومنها وقت طلوع الشمس ووقت استواء الشمس في كبد السماء قبل الزوال وعند ميلان الشمس للغروب وقربها من حصوله، مشيرًا إلى أنَّ الحديث الثاني أثبت وقتين أيضًا هما بعد صلاة العصر حتى غروب الشمس بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس.

وشدد على أنَّ النهي عن ابتداء صلاة النافلة في هذه الأوقات للتحريم عند الحنابلة والشافعية، لافتًا إلى أنَّ صلاة الفريضة لا يشملها وقت النهي، لأن المطلوب فعلها حينما يتذكرها الشخص في أي وقت، لقوله (صل الله عليه وسلم): «من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك»، كما قال سبحانه: (وَأٌقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي).

وكشف «خطاب»، سبب النهي عن صلاة النافلة بعد صلاة الضحى وبعد صلاة الصبح حتى صلاة الضحى، لافتًا إلى أنَّ هذا التحريم بسبب البعد عن مشابهة المشركين، حيث إنَّهم يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها فعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه، أن النبي (صل الله عليه وسلم) قال: «صل الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار»، ثم قال عليه الصلاة والسلام: «حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار».