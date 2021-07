«24 ساعة كوارث»: فيجي تتعرض لزلزال بقوة 6.1.. وإلسا يهدد سكان الكاريبي

شهدت عدة دول خلال الساعات القليلية الماضية، كوارث طبيعية، حيث ضرب زلزال منطقة فيجي في المحيط الهادئ، بينما هدد إعصار «إلسا» الذي اتجه برياحه العاتية نحو البحر الكاريبي سكان المنطقة بعواصف مدمرة وأمطار غزيرة، كما أجرت طائرة شحن أمريكية، هبوط اضطراري في المحيط قبالة سواحل هونولولو في هاواي.

وقالت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية: إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب قرب سواحل جزر فيجي في المحيط الهادئ، ولم يتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع بعمق 605.63 كيلو متر، وعلى بعد 470 كيلومتر جنوب شرقي مدينة «سوفا» عاصمة فيجي، ولم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار جراء الهزة.

وأشار المركز الأمريكي للأعاصير، إلى أن إعصار «إلسا» الذي اتجه برياحه العاتية، أمس، نحو البحر الكاريبي، يهدد سكان المنطقة بعواصف مدمرة وأمطار غزيرة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال المركز الامريكي، إن العاصفة من الفئة الأولى وتسببت برياح سرعتها 75 ميلا «120 كيلومترا» في الساعة أثناء تحركها باتجاه الشمال الغربي قرب «سانت فنسنت» و«جزر جرينادين» في شرقي الكاريبي.

وأضاف، أنه يمكن أن يتسبب الإعصار بموجة مد تصل إلى ارتفاع 3 أقدام فوق المعدل الطبيعي في «جزر ويندوارد» الواقعة في السلسلة الشرقية البعيدة التي تشمل باربادوس وسانت لوسيا، وما يصل إلى 4 أقدام إلى الغرب على الساحل الجنوبي لإسبانيولا، التي تتكون من هايتي والدومينيكان.

وتوقع المركز الأمريكي للأعاصير اقتراب الإعصار، من جامايكا وأجزاء من شرق كوبا، غدا الأحد، وأن يتحرك قرب الساحل الجنوبي لاسبانيولا، اليوم، فيما أعربت سلطات هايتي عن قلقها من نقص إمدادات الطوارئ مثل الغذاء والماء، بينما أعلنت السلطات في هايتي، أمس حالة التأهب.

