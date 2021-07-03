مصادرة 15 شيشة وتحرير 5 محاضر لعدم ارتداء الكمامة بكوم حمادة (صور)

شنت مدن ومراكز محافظة البحيرة، حملات ليلية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث استهدفت المقاهي والكافيتريات والمطاعم التي تعمل لساعات متأخرة من الليل، وكذلك المحال التجارية التي لم يطبق عليها قرارات الحظر المقررة من قبل مجلس الوزراء لمواجهة الجائحة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة في هذا الشأن.

حملات موسعة بمركز كوم حمادة

وأسفرت الحملات التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، عن مصادرة 15 شيشة، وغلق مقهى مخالف، وتحرير 5 محاضر لعدم ارتداء الكمامة بنطاق المدينة والكونيش والكوبري الجديد وقريتي بريم ومنشية مهنا.

من جانبه، شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار هذه الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع الشوارع والأسواق بالإقليم.

كما وجه بالمتابعة المستمرة والتصدي بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق، مع تكثيف المرور على جميع المصالح للتأكد من الانضباط الإداري بها وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة استمرار حملات ملاحقة المخالفين في شتى القطاعات، على أن تكون الحملات بجميع مدن ومراكز المحافظة، وذلك لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.