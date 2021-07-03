مصر الرقمية لخدمات التموين.. خطوات إعادة البطاقات الموقوفة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في إضافة مواليدهم على بطاقات التموين، عبر موقع بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين، وفقًا للشروط التي جددتها الوزارة، والتي أجازت لـ22 فئة حق إضافة المواليد بداية من الخميس الماضي.

ويعاني عدد من المواطنين من مشكلات متعلقة بإعادة بطاقتهم الموقوفة، نظرًا لعدم الصرف لمدة زمنية كبيرة.

وأكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنَّه يسقط حق صاحب البطاقة التموينية في صرف مقرراتها الأصلية والإضافية إذا لم يتقدم لاستلامها خلال الشهر المحدد للصرف، ويُوقف الصرف بالبطاقة التموينية وتخصم من الربط المحدد لها إذا استمر عدم استلام المقررات التموينية لمدة 6 أشهر.

وأوضحت وزارة التموين، أنَّه من الممكن إعادة تشغيل هذه الخدمة وفقاً لقرار وزير التموين رقم 183 لسنة 2017 بتعديل القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017.

خطوات إعادة البطاقات الموقوفة لعدم الصرف عبر بوابة مصر الرقمية لخدمات التموين

1- البطاقة التموينية الموقوفة.

2- صورة بطاقة الرقم القومي.

3- المستند الدال على عدم الصرف.

وعن إجراءات طالب الخدمة فهي: يتقدم المواطن إلى مكتب التموين ويحرر نموذج أداء خدمة لإعادة تشغيل البطاقة الموقوفة، ثم يعقب ذلك الخطوة الثانية وهي استلام الرقم السري الجديد».

وأشارت وزارة التموين، إلى إجراءات الجهة المقدمة للخدمة، وهي أن يعتمد مكتب التموين نموذج أداء الخدمة وإرفاق البطاقة الملغاة معه وإرساله إلى مركز الخدمة لإعادة تشغيلها مرة أخرى وإصدار رقم سري جديد لها إذا تطلب الأمر.

وأضافت أنَّ إجراءات الجهة تشمل أيضًا أن يقوم مركز الخدمة بإرسال البطاقة والمرفقات إلى الشركة المنفذة، فضلا عن أنَّ تقوم الشركة المنفذة بالمراجعة وإرسال البطاقة بعد تشغيلها إلى مكتب التموين مرفقاً بها تقرير تفصيلي يفيد التعديل.

وتابعت الوزارة، أنَّ الخطوة الأخيرة المتعلقة بإجراءات الجهة المقدمة هي أن يقوم مكتب التموين بتسليم المواطن البطاقة بعد توقيعه على التقرير المفصل الذي يحتوي على 4 بيانات وهي: اسم صاحب البطاقة، الرقم القومي، عدد المستفيدين، تاريخ الاستلام.