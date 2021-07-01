بوابة مصر الرقمية.. تقدم خدمات تموينية للمواطنين

تقدم بوابة مصر الرقمية خدمات تموين متعددة لجميع مستفيدي الدعم الحكومي وذلك من خلال بطاقة التموين الالكترونية المدعمة للسلع التموينية، ومنذ تطبيق التحول الرقمي لتقديم خدمات متميزة للمواطنين من خلال معاملات إلكترونية، والتي تسهم في القضاء على الفساد والبيروقراطية والزحام، بالإضافة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19، وذلك عن طريق مشروع التحول لمجتمع رقمي من أجل تقديم الخدمات الرقمية بطرق بسيطة، في عدد من الملفات التمونيية أبزرها بطاقات التموين.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن بوابة مصر الرقمية بدأت من اليوم أول يوليو الجاري، تلقي طلبات المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية على مدار الساعة لكتابة رقم التليفون المحمول الخاص بهم، أو رقم المحمول لأحد أفراد الأسرة المستفيدة من دعم البطاقة أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذي سبق تسجيله، حتى يتاح لوزارة التموين التواصل مع صاحب البطاقة في حال إبلاغهم عن معلومات مفيدة عن دعم السلع ، وأن ذلك لن توقف أي بطاقة نهائيًا كما لم تكن مصلحة أصحاب البطاقات للتواصل معهم.

بوابة مصر الرقمية خدمات تموينية بينها بدل تالف وفاقد

واضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن بوابة مصر الرقمية تقدم العديد من الخدمات التموينية، ومنها استخراج بطاقات تموين بدل التالف والفاقد إلكترونيًا من خلال الموقع دون الحاجة إلى الذهاب لمكتب التموين من خلال خطوات يقوم بها المواطن عن طريق الإنترنت ومن المنزل، لكن يجب أن يكون لدى المواطن رقم هاتف محمول صحيح باسمه أو باسم أحد أفراد الأسرة المقيدين بالبطاقة على موقع بوابة مصر الرقمية، ثم يقوم بالدخول على الموقع وكتابة رقم المحمول الخاص به بشرط أن يكون مسجلا باسمه لدى إحدى شركات المحمول الأربع المعروفة، ويقوم باستخراج بطاقات تموين بدل تالف أو فاقد هو صاحب البطاقة نفسه أو أحد أفراد الأسرة المقيدين على البطاقة.