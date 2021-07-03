أساقفة وكنائس يشترون صكوك الأضاحي بعد فتوى جواز اشتراك المسيحي فيها

أعلنت عدد من الكنائس اشتراكها في شراء صكوك الأضاحي التي تطرحها وزارة الأوقاف المصرية، قبل موعد عيد الأضحى 2021 في مصر، المقرر وفقا للحسابات الفلكية أن يوافق يوم 20 يوليو الجاري، وذلك بعد فتوى دار الافتاء بجواز اشتراك غير المسلم في الأضحية إذا كانت «بقرة» أو «ناقة».

رجال الكنيسة يشترون صكوك الأضاحي من الأوقاف

وتضم قائمة المشتركين في شراء صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف، الأنبا بموا أسقف السويس للأقباط الأرثوذكس، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، والقس أرسانيوس سامي، كاهن كنيسة العذراء مريم للأقباط الأرثوذكس بأبو كبير في محافظة الشرقية، وعدد من كنائس مراكز المنيا وأبوقرقاص والعدوة بمحافظة المنيا.

كما اشتركت الكنيستان الكاثوليكية والإنجيلية في شراء صكوك الأضاحي، حيث اشترى القمص يؤنس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر، عددًا من صكوك الأضاحي، وأعلنت الهيئة القبطية الإنجيلية المشاركة في مشروع صكوك الأضاحي، بمبلغ مائة ألف جنيه، قبل موعد عيد الأضحى 2021 في مصر.

الافتاء: يجوز اشتراك المسيحي في الأضحية إذا كانت «بقرة» أو «ناقة»

وتأتي هذه المشاركة بعد أن أجازت دار الافتاء المصرية، اشتراك غير المسلم سواء المسيحي أو اليهودي مع المسلم في الأضحية التي تُذبح من الإبل والبقر والغنم يوم عيد الأضحى المبارك، والمسمى بـ«يوم النحر» وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى.

وقالت دار الافتاء في فتواها، إن الأضحية سنة حسنة اختلف العلماء في كونها واجبة على الأغنياء أو مستحبة لهم، ويجوز اشتراك سبعة أشخاص في الأضحية إذا كانت بقرة أو ناقة؛ ويجوز الاشتراك فيها بنوايا مختلفة، كأن يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم، ولو كان فيها غير مسلم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» متفق عليه.