ألمانيا توصى بـ«خلط اللقاحات» للحصول على فاعلية أكبر ضد كورونا

أوصت لجنة اللقاحات الألمانية «ستيكو»، كل من تلقى جرعة أولى من لقاح استرازنيكا البريطاني بأن يحصل في الجرعة الثانية على من «مودرنا» أو «فايزر» الأمريكيين من أجل حماية أفضل ضد الفيروس، وفقا لوكالة «فرانس برس»، حيث تشير الدراسات إلى أن الاستجابة المناعية تكون «متفوقة بشكل واضح» عندما يتم دمج حقنة استرازنيكا مع جرعة ثانية من لقاح آخر، لذلك أوصت اللجنة بالخلط «بغض النظر عن العمر»، لكن بشرط أن هناك فترة لا تقل عن أربعة أسابيع بين الجرعتين.

وتلقت المستشارة أنجيلا ميركل حقنة ثانية من موديرنا في الأسبوع الماضي بعد أن حصلت على حقنة «أسترا زينيكا» لأول مرة.

وفي إشارة إلى الدراسات التي أجريت في بريطانيا، قالت «ستيكو»، إن الحماية ضد متغير دلتا «انخفضت بشكل كبير»، بعد جرعة واحدة فقط، مضيفة: «في هذا السياق، تشير ستيكو إلى أهمية الحصول على جرعة اللقاح الثانية».

وقال وزير الصحة الألمانى، ينس سبان للصحفيين: «أتوقع أنه خلال شهر يوليو ستكون دلتا مسؤولة عن أكثر من 70 إلى 80% من الإصابات في بلادنا»، بينما ذكرت وكالة الصحة التابعة لمعهد روبرت كوخ «RKI»، يوم الأربعاء الماضي، أن سلالة دلتا، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، يمثل بالفعل 37% من الإصابات في ألمانيا في الأسبوع المنتهي 20 يونيو.

وقال الخبراء: إنه من المتوقع أن تمثل سلالة دلتا نصف جميع الإصابات الجديدة على الأقل بحلول هذا الأسبوع، حيث أوضح سبان: «أنه إذا أصبحت سلالة دلتا سائدة في ألمانيا، فيمكن إعادة حظر السفر إلى الدول التي انتشر بها مثل بريطانيا والبرتغال.

وأضاف الوزير: أنه بالنظر إلى الانتشار المتزايد لسلالة دلتا والأبحاث التي تظهر أن التطعيم الكامل يحمي بشكل جيد ضدها، سننظر في الوضع في الأيام القليلة المقبلة.

يشار إلى أنه يُسمح فقط للمواطنين والمقيمين في ألمانيا بالدخول إلى البلاد ويخضعون للحجر الصحي لمدة أسبوعين، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم تطعيمهم بالكامل أو يمكنهم تقديم اختبار سلبي، وانتشرت سلالة دلتا بالفعل في بريطانيا والبرتغال والهند وروسيا.

على الرغم من الانتشار المتزايدة لسلالة دلتا، فإن معدل الإصابة الكلي في ألمانيا ينخفض ​​بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، لكن في جميع أنحاء أوروبا، ارتفع عدد الحالات الجديدة مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد 10 أسابيع من التراجع فقط، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.