تقرير: تطوير الموانئ مصر تتحول لمركز لوجستي للشرق الأوسط وأفريقيا

بعنوان «تطوير الموانئ.. مصر تتحول لمركز لوجستي للشرق الأوسط وأفريقيا»، عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد والإعلامية دينا شرف، تقريرا تلفزيونيا عن عمليات التطوير الجارية بالموانئ المصرية.

وقال التقرير: «تلقت مصر إشادات عالمية بعد قرار تطوير الموانئ المصرية كي تصبح في طريقها لمواكبة خريطة التجارة الدولية وكان أخرها التقرير الصادر من الوكالة الصينية شينخوا واعتبرت فيه أن مصر تخطو خطوات ثابتة لتصبح مركزا لوجستيا في الشرق الأوسط وأفريقيا كما تهدف إلى تعزيز وجودها على خريطة التجارة الدولية».

وتتضمن الخطة تنفيذ 58 مشروعا لتطوير الموانئ المصرية بإجمالي تكلفة تبلغ 63 مليار جنيه وسوف يستمر تنفيذها حتى عام 2024 وتشمل أعمال التطوير إنشاء أرصفة وساحات للتداول وأحواض جديدة مناطق تجارية ولوجستية وتكريك الممرات الملاحية وأحواض الموانئ مع ربطها بخطوط السكك الحديدية والقطار الكهربائي وذلك إضافة إلى تقديم خدمات السفن كافة.

ومن بين الموانئ المستهدفة ميناء العين السخنة، حيث بدأت مصر خطة تطوير بـ20 مليار جنيه بهدف تحويله لأكبر ميناء محوري على البحر الأحمر وفي الشرق الأوسط ويمثل التطوير الرقمي للموانئ داعما أساسيا للربط بينها وتنظيم العمل فيها ومعرفة أقرب مسار لسفن الناقلات لحالة الاستيراد والتصدير وتوفير بيانات خدمات لوجستية لهذه الموانئ من الشحن والتفريغ.

وتابع: «أن كل ذلك يخدم الموانئ المصرية بحيث تجعلها عملاقة وتستطيع أن تستوعب حركات السفن كافة من أي دولة وفي أي وقت ووفقا لمعرفة خطوط سير السفن بصورة ميسرة وطرح البدائل المقترحة والمختلفة أمام متخذي القرار».