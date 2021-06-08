رئيس «اقتصادية» قناة السويس: طورنا كل الموانئ لتوطين الصناعة في مصر

قال يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع المنطقة الاقتصادية من المشروعات المهمة لمصر، وبدأت فكرتها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم في عام 2014، حيث بدأت بالأفكار والخطط الاستراتيجية، التي نتج عنها إعلان المشروع بالفعل في مؤتمر شرم الشيخ سنة 2015، والتصديق على المشروع وإنشاء المنطقة الاقتصادية في أغسطس 2015.

وأضاف «زكي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الثلاثاء، أن الدولة ساهمت في إمداد المشروع بالطرق والمرافق، ما وفر قاعدة قوية للمشروع، وهي يتبعها 6 موانئ بمساحة 461 مليون متر، وكل منطقة وميناء حدث فيها تطوير واستثمارات خلال الفترة الماضية ليكون بها توطين للصناعة، وإحلال الواردات، مشددا على أنهم لديهم الكثير من الطموحات والأحلام يسعون إلى تحقيقها.

وتابع رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك رؤية للمنطقة الاقتصادية لم تتغير، وهي موضوعة حتى عام 2030، ولكن كل عدة سنوات يراجعون الخطة لتكييفها مع المتغيرات العالمية، مشيرا إلى أن هناك بعض القطاعات لها قدرة تسويقية لجذب المستثمرين، ولذلك وضعوا 14 قطاعا مستهدفًا درسوا مشروعاتها، مثل الصناعات الغذائية، والمجمعات الصناعية، وهناك أهداف محددة للخمس سنوات المقبلة.

وشهدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية إطارية بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البولندية بإقليم كاتوفيتسا لإنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية.

ووقع الاتفاقية المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور يانوش ميخاليك، رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة بإقليم كاتوفيتسا، بحضور نائب وزير الخارجية البولندي Paweł Jabłoński ووزير الدولة للتنمية الاقتصادية Grzegorz Piechowiak، والسفير البولندي بالقاهرة، Michał abenda، واللواء محمد شعبان، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور أحمد مغاوري، رئيس التمثيل التجاري، و حاتم العشري، مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي، ونحو 50 مسئول بولندي ورجال أعمال.