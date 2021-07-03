عاجل.. «الصحة» إتاحة لقاح كورونا للحوامل قريبا

قالت مصادر في اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة، إنه من المحتمل إتاحة لقاح كورونا للسيدات الحوامل قريبا، بعد الانتهاء من كافة الأبحاث التي تؤكد إجازة اللقاحات للسيدات، موضحة أن هذه الأبحاث تجرى خارج مصر حاليا وتتابعها وزارة الصحة بغرض المتابعة لمستجدات فيروس كورونا وإتاحة اللقاحات لكافة فئات المجتمع.

ويعتبر السيدات الحوامل من ضمن الفئات المحرومة من الحصول على لقاح كورونا، نظرًا لتأثيرات اللقاحات على الحوامل والاجنة.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن الأبحاث التي تجرى حاليا لتطعيم الحوامل، مازلت قيد النظر، موضحًا أن وزارة الصحة تتابع كافة هذه المستجدات لتطيعم المواطنين في مصر كافة. وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة الصحة تبذل مجهودا كبيرا لتوفير اللقاحات لكافة المواطنين، بغرض مواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وعن نوعية اللقاح الذي يمكن أن يتاح للحوامل، قال إنه من المبكر ذكر اسم لقاح معين لتطعيم الحوامل، فالأمور قيد الدراسة.