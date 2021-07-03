«التخطيط» تشارك فى إعداد تقرير عن إنجازات برنامج تأهيل القيادات الشابة

أعدت اللجنة المشتركة لمشروع المبادرة الوطنية لتأهيل وإعداد القيادات الحكومية المستقبلية للمناصب القيادية بالوزارات، والتي تشرف على تنفيذ برنامج تأهيل القيادات الشابة بالجهاز الإداري للدولة، تقريرًا حول ما تم تحقيقه في البرنامج خلال الفترة الماضية.

وصرح الدكتور محمد علاء، نائب مدير مكتب التعاون الدولي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثل الوزارة في المشروع، أنه تم حتى الآن انضمام 1050 متدربًا للبرنامج، وخلال الأشهر المقبلة سيتم استقبال حوالي 450 متدربًا من المؤسسات الحكومية المختلفة، حيث أن البرنامج الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع جامعة «أسلسكا» الخاصة يستهدف تدريب 1500 قيادة شابة من العاملين بالقطاع الحكومي.

وأضاف «علاء»، أنه تخرج حتى الآن 7 دفعات من البرنامج، وسيتم تخريج الدفعات الثامنة والتاسعة خلال الفترة المقبلة، كما سيتم التنسيق مع جامعة «أسلسكا» ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لترتيب حفل التخرج للدفعات الجديدة وفق الإجراءات الاحترازية المعمول بها.

من جانبها، قالت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة «إسلسكا» إن برنامج تأهيل ورفع قدرات وكفاءات شباب العاملين بالجهاز الحكومي بالدولة تم بمنحة من جامعة إسلسكا قدرها 70 مليون جنيه لتأهيل وتدريب 1500 موظف حكومي.

وأشادت «العارف»، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذه المبادرة الرائدة التي تهدف لإعداد كوادر متميزة من الموظفين الحكوميين القادرين علي التعامل مع مستجدات العصر، وتأهيلهم لشغل مناصب قيادية في الوزارات والمحليات.

وأكدت أن هذا البرنامج دليل واضح على أهمية وجدوى الاستثمار في رأس المال البشري، لافتًا إلى أن العائد من التعليم أهم من العائد على الاستثمار في الكثير من الأحيان.

وشددت على أن تنمية قدرات ومهارات العاملين في كل المؤسسات تعد من الركائز الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.