بتسجيل أعلى سعر.. النفط يواصل ارتفعاته الأسبوعية

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، إلى أعلى معدل لها، بدعم من توقعات بتعاف سريع للطلب على الخام في النصف الثاني من العام الحالي، فيما وصل سعر خام برنت العالمي إلى أعلى سعر له بكسر حاجز الـ76 دولار للبرميل ليسجل76.17 دولار للبرميل، أمس، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2019، كما سجل أقل سعر الثلاثاء بقيمة 74 دولار للبرميل.

بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأميركي تسليم يوليو خلال الأسبوع الحالي مقارنة بالأسبوع السابق له، حيث سجل أعلى سعر للبرميل خلال الأسبوع يوم الخميس ليسجل 76.02، وجاء أقل سعر للبرميل خلال الأسبوع يوم الثلاثاء بـ72.25 دولار للبرميل.

وتشهد أسواق النفط العالمية ترقب اليوم نظرا لانعقاد اجتماع الدول المصدرة للنفط «أوبك»، والذي تم تأجيلة أمس، وتؤثر أسعار النفط العالمية على الأسعار المحلية بشكل كبير.

وتؤثر أسعار النفط العالمية بشكل كبير على الأسعار المحلية للمواد البترولية كالبنزين والسولار، وذلك لربط الأسعار المحلية للوقود بالأسعار العالمية، بعد قرارا مجلس الوزراء بذلك من خلال لجنة التسعير التلقائي للوقود.

وتعمل لجنة التسعير التلقائي للوقود من خلال عدة عوامل أهمها: متابعة أسعار النفط العالمية، ومتابعة أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، وكذلك تكاليف النقل والاستيراد والتوزيع والتصنيع وغيرها من تكاليف الإنتاج الأخرى.

لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية هي وسيلة تحديد سعر بيع المنتجات البترولية بشكل تلقائي، بطريقة معادلة سعرية تتكون من أعباء التشغيل وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وأسعار النفط الخام العالمية، وتم إعلان تفاصيل تشكيلها عام 2019.

وتستهدف آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، تحديد أسعار بيعها بشكل عادل، لا يضيف أعباء على ميزانية الدولة ومخصصاتها، بحيث تربط الأسعار في السوق المحلية بمثيلاتها عالميًا في ضوء التكلفة بشكل تلقائي، كل فترة، حيث إنها تجتمع كل ثلاثة أشهر.