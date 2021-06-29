«أوبك» تحذر من متغير دلتا الجديد وتأثيره على أسواق النفط

أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك»، محمد باركيندو، إحراز تقدّم كبير في جهود التعافي من جائحة فيروس كورونا، ما أدى إلى تحسين ظروف سوق النفط، وتحسين آفاق النمو في المستقبل، مع التحذير من متغير دلتا الجديد.

وأوضح أن مزيجًا من مؤشرات السوق المحسنة والالتزام المستمر من دول إعلان التعاون لاستعادة الاستقرار في سوق النفط العالمية، يشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح للتعافي من جائحة كورونا، على الرغم من عدم اليقين المستمر.

أشار «باركيندو» خلال الاجتماع الـ53 للّجنة الفنية المشتركة لتحالف أوبك+ اليوم الثلاثاء، إلى أن متغير دلتا من فيروس كورونا وصل إلى أكثر من 80 دولة، ويؤدي إلى ارتفاع حالات الإصابة وتجديد القيود في بعض الدول.

وأضاف أن متغير دلتا يُظهر دليلًا على وجود قابلية انتقال العدوى بشكل أعلى مقارنةً بالسلالات السابقة للفيروس، ومن ثم خلق المزيد من الشكوك في المستقبل.

تتولى اللجنة الفنية المشتركة خلال اجتماعها اليوم، تقييم التطورات الجارية في سوق النفط، استعدادًا لاجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة غدًا الأربعاء، والاجتماع الوزاري لدول منظمة أوبك وحلفائها (أوبك+) في 1 يوليو.

ويتوقّع العديد من المحللين أن تحالف أوبك+ سيقرّر زيادة بين 500-700 ألف برميل يوميًا، خلال الاجتماع الوزاري المقبل، وسط تعافي سوق النفط.

وتقود روسيا مقترح زيادة إنتاج أوبك+، إذ أكدت أن السوق تشهد عجزًا ملحوظًا في الإمدادات.

وحذّر عدد من الخبراء والمحللين من حدوث أزمة في المعروض النفطي هذا الصيف، إذا لم يوافق التحالف على ضخّ المزيد من الخام قريبًا.