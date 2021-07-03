ليلى طاهر عن إصابتها بكورونا: ضيف تقيل شوية وقعدت 10 أيام فى المستشفي

كشفت الفنانة ليلي طاهر عن تفاصيل إصابتها بفيروس «كورونا»، قائلة «لما جالى كورونا من أكتر من شهر تم نقلي للمستشفي وقعدت فيها حوالى 10 أيام كاملين»، مضيفة: «أنا حالتى كانت كويسة مكنتش سيئة ومكنتش تعبانة أوى كانت بس الأعراض العادية اللى بتيجى لكل الناس، بس فضلت إنى أروح مستشفي علشان ياخدوا بالهم منى والحالة تخف بشكل أسرع وميحصلش أى تطورات أو مضاعفات».

وأضاف طاهر فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «وفعلا الناس هناك فى المستشفي كانوا واخدين بالهم منى كويس جدا وخفيت بشكل أسرع ومحصليش أى مضاعفات الحمدلله»، معربة عن تمنيها بالشفاء العاجل لكل مصاب قائلة: «يارب أى حد يكون عنده كورونا يقوم منها بسرعة زى مقومت ويحفظ كل الناس اللى مجتلهمش وياخدوا بالهم من نفسهم لأنه ضيف تقيل شوية».

كانت الفنانة ليلي طاهر كشفت فى تصريحات سابقة لـ«الوطن» عن أن إصابتها بفيروس كورونا كانت قبل أكثر من شهر، وأنها تعافت من المرض حاليا وتمارس حياتها الأن بشكل طبيعى، كما وجهت الشكر لكل من سأل عنها وكل من حرص على الاطمئنان على صحتها قائلة: «ياريت كان حالى كورونا من بدرى علشان اشوف كم الحب دا من الناس».

يذكر أن الإعلامى محمود سعد، أعلن مساء أمس، خبر إصابة الفنانة ليلي طاهر بفيروس كورونا، قائلا: «كان من المقرر إجراء لقاء تليفزيوني معها لكنها اعتذرت بسبب إصابتها بفيروس كورونا».