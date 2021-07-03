كل ما تريد معرفتة عن تطبيق gettr..انتفاضة أنصار ترامب ضد تويتر وفيسبوك

تحول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى واحد من أشهر الشخصيات التي اصطدمت بالسوشيال ميديا خصوصا موقعي «فيسبوك وتويتر»، إذ أقدمت تلك المواقع في كثير من الأوقات على فرض قيود على حسابات الرئيس السابق، لكن أنصار ترامب يبدو كما لو قرروا الانتفاض والثورة على هذين الموقعين، وأطلقوا تطبيق gettr كمنصة بديلة، وترصد «الوطن» كل ما تريد معرفتة عن تطبيق gettr.

وربما يأخذ على تطبيق gettr أنه يقتبس نفس نظام العمل في موقع التغريدات القصيرة «تويتر» كنسخة مقلدة منه.

رسالة تطبيق gettr

وبحسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية عدة، حملت رسالة تطبيق gettr، بيانا بأن انطلاق التطبيق بأنه يأتي لمحاربة فكرة الإلغاء التي تمارسها فيسبوك وتويتر، وكذلك الدفاع عن حرية الرأي والتعبير ضد احتكار وسائل التواصل الاجتماعي وتوفير بيئة حقيقية للأفكار، على أن يتم إطلاق تطبيق gettr يوم 4 يوليو أي غدا.

ويؤكد القائمون على تطبيق gettr، أنه لن يتم تطبيق سياسات الإلغاء التي تقوم بها موقعي «فيسبوك وتويتر»، لكن هذا الأمر يثير علامات استفهام عدة حول المحتوى الذي يسمح به للنشر، إلا أن التطبيق يبدو أنه لن يطبق ذلك على الأقل على المستخدمين الجديد.

«ترامب» الأب الروحي للفكرة لا يوجد على تطبيق gettr

المفارقة بالنسبة لتطبيق gettr، أن الرئيس الأمريكي السابق نفسه ليس موجودا على هذه المنصة، وإن كان هو الأب الروحي لهذه الفكرة، إذا أنه في ذروة الجدل حول نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال يناير الماضي، لم يكن بمقدور الرئيس السابق الكتابة عبر فيسبوك وتويتر، فتحدث عن الحاجة لمنصة جديدة يكتب فيها ما يشاء.

في هذا السياق، قالت وكالة أنباء بلومبرج، إن الرئيس السابق ترامب لن ينضم إلى تطبيق gettr أو يكون له حصة مالية فيه، لكن ذلك لا يعني تخليه عن تفكيره في أن يكون لديه منصة مستقلة عبر الإنترنت.