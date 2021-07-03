مقدم حفل «3 يوليو»: إن لم ندافع عن أمننا القومي فباطن الأرض أولى بنا

قال مقدم حفل افتتاح القاعدة البحرية 3 يوليو، خلال الكلمة الافتتاحية، إنَّه «أحيانا تأتي الرياح بما تشتهي السفن ولكن على السفن ألا تأمن غضبة الرياح، ورياح جيش مصر رياح رشيدة لا تثور ولا تنتفض إلا إذا تعلق الأمر الأمن بالأمن القومي المصري والعربي، فإنّها تتحول لأعاصير لا تبقى ولا تزر».

رجال الجيش يدركون جيدًا طبيعة مهامهم في الحفاظ على هيبة وكرامة هذه الأمة

وأضاف مقدم حفل افتتاح القاعدة «3 يوليو» أنَّ رجال القوات المسلحة المصرية يدركون جيدًا طبيعة مهامهم في الحفاظ على هيبة وكرامة هذه الأمة ويقولون لشعبهم إن لم نكن قادرين على ذلك فباطن الأرض أولى بنا من ظاهرها».

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، قاعدة 3 يوليو البحرية بجرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وقاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط، لمجابهة أي تحديات أو مخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.